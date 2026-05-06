"Ez a felfoghatatlan gyilkosság megváltoztatta az életünket" - Összetörten üzent Mackenzie Michalski anyukája

Napra pontosan másfél éve annak, hogy rejtélyes körülmények között eltűnt Budapestről az amerikai turista, Mackenzie Michalski. A fiatal ápolónő egy kis kikapcsolódásra érkezett Magyarországra, azonban, miután egy belvárosi szórakozóhelyen megismerkedett egy ír férfivel, M. L. T.-vel, nyoma veszett. Hamarosan kiderült, hogy a nő a férfi bérelt lakására ment, ahol aztán a vád szerint M. L. T. szex közben megfojtotta. Kenzie családja azóta is gyászol, édesanyja most szívszorító üzenetet küldött tragikus sorsú gyermekének.

Mackenzie Michalski családja azóta is romokban hever, édesanyja, Jill minden hónapban üzen gyermekének Fotó: Bors

Mackenzie Michalski anyukája: semmi sem lesz többé ugyanolyan

Az ír férfi a vád szerint brutálisan végezhetett a lánnyal: nadrágszíjjal összekötözte Kenzie kezeit, majd bántalmazta, a kezén és a mellkasán is megütötte, megharapta a nő felkarját, majd addig szorította a nyakát, míg a fiatal nő meg nem fulladt. Ezután nemcsak, hogy lefotózta és levideózta a nő holttestét, de az Irish Times információi szerint megcsókolta a halott nő testét, majd nem kizárt, hogy négy órán keresztül a holttest mellett fekhetett. Bár a férfi azóta is azt vallja, hogy nem szándékos gyilkosság, hanem baleset történt, Mackenzie családja egy szavát sem hiszi. Szerettei azóta is minden egyes tárgyalást végigülnek, miközben mindent megtesznek azért, hogy Kenzie emlékét életben tartsák. Édesanyja, Jill ezért minden hónapban, lánya halálának fordulóján üzenetet küld gyermekének az égbe. Így tett most, pontosan másfél évvel lánya elvesztése után is:

Másfél év. 18 hónap. 78 hét. 546 nap nélküled. Nélküled! Az én kedvenc lányom. A felfoghatatlan meggyilkolásod – akárcsak a rövid, csodálatos életed – teljesen megváltoztatta mindannyiunk életét, akik szeretünk téged. Számomra, a szerető édesanyádnak, ez soha nem fog megváltozni. Szeretni foglak és hiányozni fogsz. Emlékezni fogok rád és magammal viszlek. Örökké és mindörökké, a végtelenbe és tovább

- írta az összetört anya.

Eközben az ír férfi tárgyalása jelenleg is folyik, a korábbi ülésen pont arra kérte a bíróságot: 70 ezer eurós, azaz több mint 25 millió forintos óvadékért cserébe engedjék bűnügyi felügyelet alá. Úgy tudjuk, hogy a férfi továbbra is a rácsok mögött van.

