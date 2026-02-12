Hátborzongatóan néz ki a több, mint 20 éve meggyilkolt Soproni Ágnes luxusvillája - Galéria

Több mint két évtizeddel ezelőtt az egész országot megrázta a szörnyű tragédia: Soproni Ágnes színésznőt a saját fia ölette meg, hogy hozzájusson az örökséghez. A sors furcsa fintora, hogy a fiú börtönbe került, öröksége egy részét, a villát - ahol a gyilkosság is történt- teljesen széthordták; csak romok maradtak az egykor pompás épületből.
A Black Urbex fedőnevű magyar urbexes nemrégiben járt a horrorvillában, ahol a gyilkosság történt. Az épület szörnyen romos állapotban van, az ablakon keresztül utat tört magának a növényzet az épületbe. Az udvaron tányérok hevernek szanaszét, a fürdőszobában pedig még ott a kád.
Soproni Ágnes házában járva nem lehetett elvonatkoztatni attól, hogy itt emberi tragédia történt. A helyszín nem ijesztő, hanem nyomasztó, mintha a falak magukba szívták volna azt, ami ott történt. Nem szenzációt kerestem, hanem azt a csendet, ami egy ilyen esemény után marad
– mondta a Borsnak az urbexes.
A Black Urbex megálmodója egy újabb érdekes felfedezésbe kezd. A Reflek-tour egy országjáró településbemutató projekt, amely Magyarország településeit mutatja be a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig. A kezdeményezés célja, hogy rávilágítson a települések értékeire, hangulatára és szépségére, különös tekintettel azokra a helyekre, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
