Hátborzongatóan néz ki a több, mint 20 éve meggyilkolt Soproni Ágnes luxusvillája - Galéria

Több mint két évtizeddel ezelőtt az egész országot megrázta a szörnyű tragédia: Soproni Ágnes színésznőt a saját fia ölette meg, hogy hozzájusson az örökséghez. A sors furcsa fintora, hogy a fiú börtönbe került, öröksége egy részét, a villát - ahol a gyilkosság is történt- teljesen széthordták; csak romok maradtak az egykor pompás épületből.

Soproni Ágnes villájának a kertjében szanaszét hevernek a tárgyak Fotó: Black Urbex

A Black Urbex fedőnevű magyar urbexes nemrégiben járt a horrorvillában, ahol a gyilkosság történt. Az épület szörnyen romos állapotban van, az ablakon keresztül utat tört magának a növényzet az épületbe. Az udvaron tányérok hevernek szanaszét, a fürdőszobában pedig még ott a kád.

Soproni Ágnes házában járva nem lehetett elvonatkoztatni attól, hogy itt emberi tragédia történt. A helyszín nem ijesztő, hanem nyomasztó, mintha a falak magukba szívták volna azt, ami ott történt. Nem szenzációt kerestem, hanem azt a csendet, ami egy ilyen esemény után marad

– mondta a Borsnak az urbexes.



