A pasi neve elárulja, milyen az ágyban – ezekre figyelj, ha kíváncsi vagy a teljesítményére

A pszichológusok szerint az emberek gyakran öntudatlanul úgy viselkednek, ahogy azt a nevükhöz társított sztereotípiák sugallják. Ez azt jelenti, hogy egy vagányan vagy határozottan csengő név viselője hajlamosabb lehet a domináns, szenvedélyes viselkedésre, míg egy lágyabb, visszafogottabb név inkább érzékenységet és gyengédséget hozhat elő a viselőjéből. Ez is azt támasztja alá, hogy a férfi neve előrevetítheti, mire számíthatsz tőle az együttlétek során.

Nomen est omen – tartja a mondás. A férfi neve a személyiségéről is árulkodhat.

Fotó: 123RF

Mit árul el a név az erotikus kisugárzásról?

A vonzerő nem feltétlenül külső tényezőkön múlik – a magabiztosság, a verbális stílus és a testbeszéd legalább olyan fontos. Meglepő módon a név is formálhatja a szexuális kisugárzást. A gyakran használt nevek, amelyekhez erős személyiségek, vonzó hírességek kapcsolódnak, például a Dávid, Gergő vagy Márk, gyakran nagyobb önbizalmat kölcsönöznek viselőiknek.

A legvonzóbbnak tartott férfinevek

Egyes kutatások és szubjektív felmérések szerint vannak nevek, amelyek statisztikailag gyakrabban fordulnak elő vonzó, kívánatosabb férfiaknál. A nők szerint a legszexibb férfinevek közé tartozik például a Bence, Kristóf, Levente vagy András – ezek a nevek gyakran a dominanciával, karizmával és érzelmi intelligenciával is összefüggésbe hozhatók.

Mi a helyzet a visszafogottabb nevekkel?

A kevésbé „hangzatos” névvel rendelkező férfiaknak, mint például az Ádám, Laci vagy Zsolt, sem feltétlenül tulajdonítanak gyengébb teljesítményt. Az ilyen nevű urakat gyakran megbízhatóság, stabilitás és figyelmesség jellemzi, ami sok nő számára ugyanúgy vonzó – főleg, ha hosszú távú kapcsolatról van szó.

Habár egy férfi neve valóban adhat némi támpontot, ne feledjük: a legfontosabb a kémia, a kommunikáció és a kölcsönös figyelem. Egyetlen név sem garantálja a tökéletes együttlétet, de lehet, hogy segít eldönteni, adsz-e esélyt az első randin. Ha kíváncsi vagy, mit árul el egy adott név, figyeld meg, hogyan viselkedik a viselője. Végső soron a személyisége és a valós teljesítménye lesz a döntő.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: