Megbújt a testedben és csak arra várt, hogy előtörjön: így alakul ki az övsömör

Az övsömört okozó herpes zoster vírus a bárányhímlő lezajlását követően évekig „alvó” állapotban maradhat az idegdúcokban, majd amikor a szervezet védekezőképessége gyengül – például stressz, betegség, fáradtság vagy öregedés hatására –, a kórokozó újra aktiválódhat. Ilyenkor övsömör formájában jelentkezik.

Az övsömört a bárányhimlőt is okozó herpes zoster vírus váltja ki.

Így ismerhető fel az övsömör

„Az övsömör jellemzően egyoldali, égő, viszkető, hólyagos kiütésekkel jár, amelyek egy ideg lefutása mentén jelennek meg – leggyakrabban a mellkas, a hát, vagy az arc területén” – mondja dr. Kovács Aliz, bőrgyógyász szakorvos

A betegség legelső tünete gyakran égő, szúró vagy viszkető fájdalom, amely a test egyik oldalán, meghatározott ideg lefutása mentén jelentkezik. Néhány napon belül apró, folyadékkal telt hólyagok alakulnak ki, amelyek szalagszerűen, „övszerűen” helyezkednek el a mellkason, háton vagy hason – innen ered a betegség neve.

A hólyagok később beszáradnak, pörkösödnek, majd nagyjából két-három hét alatt gyógyulnak, de a fájdalom sokszor tovább megmarad. Ezt posztherpeszes neuralgiának nevezik, és hónapokig is eltarthat. A bőrgyógyászok szerint ez a szövődmény főként 50 év felettieknél fordul elő.

„Azonban sokan meglepődnek, amikor kiderül, hogy az övsömör nem csak időseket érinthet. Fiatalabbaknál is előfordulhat, főleg, ha szervezetük védekezőképessége valamilyen okból gyengébb” – teszi hozzá dr. Kovács Aliz.

Miért alakul ki, és kiket érint leggyakrabban?

Az övsömör kialakulásának hátterében mindig a vírus reaktiválódása áll. A szakértők szerint leggyakrabban akkor fordul elő, amikor az immunrendszer legyengül – például:

idős korban,

daganatos betegség, kemoterápia vagy immunszupresszív kezelés alatt,

krónikus stressz, alváshiány, alultápláltság esetén,

vagy más vírusfertőzés (pl. influenza, COVID-19) után.

A fertőzés nem „újrafertőződés”, tehát az övsömört nem lehet elkapni másoktól, viszont a hólyagok váladéka tartalmazza a vírust, ezért bárányhimlőt okozhat annak, aki még nem esett át rajta.

Kezelés és megelőzés

A legfontosabb a korai felismerés. A vírusellenes kezelés akkor a leghatékonyabb, ha a tünetek megjelenését követő 72 órán belül elkezdik. Az orvos ilyenkor vírusellenes gyógyszert (aciklovir, valaciklovir) ír fel, amely rövidíti a betegség lefolyását és csökkenti a fájdalmat.