Itt az örök fiatalság titka, ezek a csillagjegyek nem öregszenek

A Ripost összegyűjtötte, mely csillagjegyek azok, akik nem öregednek. Kik a legfiatalosabbak, és mi a titkuk? Ez a három csillagjegy példát mutat abban, hogyan lehet lassabban megöregedni.

Fotó: Branislav Nenin / Shutterstock

Ikrek

Vagány és nyitott vagy, a könnyedség jellemez. Őszinte, intelligens és kedves emberként tekint rád a környezeted. Az élethez pozitívan állsz hozzá, ez erőt ad neked. Ha a kommunikációdat semmi nem hátráltatja akkor a humorod is hibátlan. Bár két arcúnak tartanak, de te szinte egész életedben azon dolgozol, hogy ha lehetséges az élethelyzetekben ez mindig a pozitív irányba mozduljon. Ha a depresszióra való hajlamodat képes vagy kezelni, akkor semmi gond, örök fiatalos külsővel, rengeteg mosollyal ajándékoz meg az élet. Még idős korodban sem tudják megmondani, hány éves is lehetsz. Többen legalább 5-10 évvel fiatalabbnak látnak. Szerencsés csillagzat alatt születtél.

Nyilas

Nagyon életigenlő vagy, rettegsz az öregedéstől. Sokat adsz a külsődre, foglalkozol azzal, hogy a bőröd és a tested is fiatalos maradjon. Ezért elég sokat mozogsz, és a táplálkozásodra is odafigyelsz. Bár tudod a külső nem minden, így igyekszel a belső harmóniád is megtartani. Kalandos életed azért is fontos számodra, hogy minél kevesebb feszültség legyen benned, inkább kiadod magadból a lehúzó energiákat. Rád mondják az osztálytalálkozón, hogy semmit nem változtál, és ez bizony szinte igaz is. Büszke is vagy arra, hogy jól tartod magad.

Vízöntő

Igazi különcséged, humorod, játékosságod segít abban, hogy megőrizd a gyermeki éned. Ha fájdalom ér, a nehéz időszakok is kiülhetnek az arcodra, de amint feldolgozod az érzelmeidet, máris visszaszerzed a megszokott ragyogásod. Külsőd, mindig fiatalos, optimizmusod kiül az arcodra, ez pedig elkísér hosszú éveken keresztül. Kimászol a kemény élethelyzetekből, és nagyon gyorsan visszatér a fiatalos éned. Mázlista vagy, ne add fel ez életörömöt. Vedd be bátran azt a bizonyos "tablettát", vagy idd meg a fiatalság varázs szérumát! Ez neked nagyon jól megy.