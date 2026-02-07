"A vőlegényem meghalt az esküvőnk napján, aztán megtudtam a beteg titkát"

A képernyőképet bámulva az özvegy Kaitlin Palmieriben megfagyott a vér. Három évvel azután, hogy élete szerelme meghalt az esküvőjük napján, súlyos bizonyítékokra bukkant. A férfi ugyanis szörnyű titkot rejtegetett előle...
„Egy szempillantás alatt rájöttem, hogy az egész kapcsolatunk hazugság volt” – mondja.
Eric-kel először egy társkereső alkalmazáson ismerkedett meg 2018 februárjában. Kaitlin ezt mondja: „Abban a pillanatban, ahogy elkezdtünk beszélgetni, tudtam, hogy ez a beszédes, jóképű srác különleges.”
A következő két hónapban Kaitlin, aki most 39 éves, úgy érezte, beleszeret Ericbe. „Őszinte érzéseket kezdtem táplálni iránta, ami azt jelentette, hogy elmeséltem neki életem legnehezebb élményét” – mondja. „Ahogy este együtt ültünk a kanapén, idegesen fordultam felé, és azt mondtam: »Mesélnem kell neked Mike-ról«.”
2015-ben a New York-i iskolapszichológus őrülten szerelmes volt Mike-ba, egy férfiba, akiről tudta, hogy egy napon a felesége lesz. „De a 30. születésnapomon, amikor a szüleim bulit rendeztek nekem a házukban, szörnyű baleset történt” – emlékszik vissza. Amikor meghallotta, hogy valaki Mike nevét kiabálja, Kaitlin lefutott a kertbe, és meglátta Mike-ot a medence partján fekve.
„A bátyám, aki közvetlenül mellette állt, sokkot kapott és elmondta, hogy Mike arccal lefelé lebegett a vízben. A kórházban imádkoztam a felépüléséért. De a törött nyakkal már nem tehettek semmit. Kínszenvedés volt nézni, ahogy kikapcsolják az életfenntartó gépét. Úgy éreztem, mintha a szívem szakadna meg.”
Miközben Kaitlin befejezte a történet elmesélését Ericnek, idegesen nézett az arcára, hogy vajon hogyan fog reagálni. „Eric fantasztikus volt” – mondja. „Mesélt a saját életéről, és olyan mély beszélgetést folytattunk. A kapcsolatunk sokkal erősebbé vált ezután. Hat hónappal később összeköltöztünk.”
2019 decemberében Eric elvitte Kaitlint a Central Parkba, és letérdelt elé, megkérte a kezét. „Hihetetlen volt látni a gyűrűt az ujjamon” – mondja. „Azt hittem, hogy Mike elvesztése után soha többé nem találom meg a boldogságot. De itt volt ez a férfi, akivel az életem hátralévő részét le akartam élni. Szédültem. A barátaim és a családom is izgatottak voltak. Majdnem annyira szerették Ericet, mint én, és Mike elvesztésének tragédiája után imádták látni, milyen boldog vagyok.”
2020 augusztusában sikeresen lezajlott a próbavacsora. „Nem tudtam levenni a szemem Ericről, izgatott voltam, hogy mindössze néhány óra múlva férj és feleség leszünk” – emlékszik vissza. „Búcsúzóul megcsókolt, mielőtt elindultunk volna a saját hotelszobáinkba. Úgy döntöttünk, hogy tartjuk magunkat a hagyományokhoz, és az utolsó házasság nélküli éjszakánkat külön töltjük.”
Másnap kora reggel, az esküvője napján Kaitlin rájött, hogy csörög a telefonja. Így emlékszik vissza: „Annyira össze voltam zavarodva. Véletlenül elaludtam? De még a legrosszabb rémálmaimban sem tudtam volna elképzelni, mit fogok hallani. Anyukám azt mondta, hogy le kell mennem a hallba. Olyan furcsa és komoly volt a hangja. Megkértem, hogy mondja el, miért, és egy pillanatnyi csend támadt, ami úgy tűnt, örökké tart. Aztán azt mondta, hogy »Eric ma kora reggel meghalt«.”
Kaitlint sokkos állapotban vitték haza a szülei.
„Amikor megláttam a gyönyörű, viseletlen menyasszonyi ruhámat, teljesen összetörtem” – mondja. „Letéptem az eljegyzési gyűrűmet, és áthajítottam a szobán. Ahelyett, hogy nászúton lettem volna az újdonsült férjemmel, a temetésén álltam, és a szívem millió darabra tört” – mondja Kaitlin.
„Amikor megtudtam, hogy Eric 33 éves korában szívrohamban halt meg, amit egy olyan alapbetegség okozott, amiről nem is tudott, nehezen tudtam feldolgozni. Dühhullámok, sokk, fizikai fájdalom törtek rám.”
Amikor Mike meghalt, Kaitlinnek nehézséget okozott, hogy mások segítsenek neki a gyászában. Most azonban terápiára járt és támogató csoportokon vett részt.
„Olvastam és írtam a gyászról, sőt, még online is megosztottam a történetemet.” A visszajelzés lenyűgöző volt, az emberek támogatásukról biztosították. „Néhányan még a saját élményeiket is megosztották, köztük egy nő is, aki a saját veszteségéről mesélt. Követtük egymást Instagramon” – mondja.
Három évvel később, 2023-ban, Kaitin még mindig gyászolt. Ezt mondja: „A menyasszonyi ruhám még mindig a szekrényemen lógott, és még mindig arra a jövőre gondoltam, amelyet Eric-kel együtt kellett volna élnünk, az életre, amelyet olyan kegyetlenül elragadtak tőlem. Megtartottam az eljegyzési gyűrűt, és különleges alkalmakkor viseltem, amikor közelebb akartam magam érezni hozzá, és meg akartam tisztelni azt, ami köztünk volt.”
Aztán, Eric születésnapján, 2023 novemberében, Kaitlin az Instagramot görgette, amikor egy bejegyzés felkeltette a figyelmét.
„Eric vezetékneve és születésnapja is benne volt, ami elég furcsa véletlen volt” – mondja. „Habozás nélkül rákattintottam.”
Katlin elolvasta a bejegyzést, ami egy elhunyt férfiról szólt, és arról, hogy mennyire hálás volt ez a nő, hogy együtt tölthették a férfi utolsó születésnapját.
„Egy pillanatra azt gondoltam, hogy ez biztosan nem lehet az én Ericem? Aztán megláttam a teljes nevét és a Snapchat felhasználónevét” – emlékszik vissza. „Amikor alaposan átnéztem a beszámolót, rémülten jöttem rá, hogy ez a nő azután keresett meg, hogy írtam Eric elvesztéséről.”
Kaitlin dobogó szívvel üzenetet küldött neki, hogy mi történik. Két órával később olyan választ kapott, ami darabokra robbantotta az életét.
„Ez a nő bevallotta, hogy 2019-ben ismerkedett meg Eric-kel, ugyanazon a társkereső alkalmazáson keresztül, amelyiken mi is megismerkedtünk” – mondja Kaitlin. „Egy másik államban élt, és akkor találkozott Erickel, amikor ő azt mondta nekem, üzleti útra megy. Tagadta, hogy bármit is tudott volna rólam, azt állította, hogy csak Eric halála után fedezte fel a létezésemet.”
„Amikor olvastam, hogy még tizenöt nappal az esküvőnk előtt is kapcsolatban voltak, és hogy üzeneteket küldött neki, miközben én mellette ültem és közös életünk következő fejezetét tervezgettem, rosszul lettem.”
Kaitlin ránézett a nő által csatolt képernyőképekre, és úgy érezte, mintha egy rémálomba csöppent volna.
„A dühtől a rosszulléten át a szédülésig mindent éreztem, képtelen voltam levegőt venni” – magyarázza. „Nem érdekelt, hogy ez a nő azt mondta, hogy sajnálja, hogy nem akarta, hogy megtudjam. Ez felrobbantotta az egész világomat.”
„Ami Ericet illeti, hogy lehet, hogy ez ugyanaz a férfi, akit szerettem, akit három fájdalmas éven át gyászoltam?”
Kaitlin nehezen viselte a tudatot, hogy soha nem ismerte igazán Ericet. Végül terápia segítségével sikerült feldolgoznia a haragot és a tehetetlen dühöt, amit érzett. Most pedig már boldog, ugyanis ismét rátalált a szerelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.