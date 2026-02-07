"A vőlegényem meghalt az esküvőnk napján, aztán megtudtam a beteg titkát"

A képernyőképet bámulva az özvegy Kaitlin Palmieriben megfagyott a vér. Három évvel azután, hogy élete szerelme meghalt az esküvőjük napján, súlyos bizonyítékokra bukkant. A férfi ugyanis szörnyű titkot rejtegetett előle...

„Egy szempillantás alatt rájöttem, hogy az egész kapcsolatunk hazugság volt” – mondja.

Eric-kel először egy társkereső alkalmazáson ismerkedett meg 2018 februárjában. Kaitlin ezt mondja: „Abban a pillanatban, ahogy elkezdtünk beszélgetni, tudtam, hogy ez a beszédes, jóképű srác különleges.”

A következő két hónapban Kaitlin, aki most 39 éves, úgy érezte, beleszeret Ericbe. „Őszinte érzéseket kezdtem táplálni iránta, ami azt jelentette, hogy elmeséltem neki életem legnehezebb élményét” – mondja. „Ahogy este együtt ültünk a kanapén, idegesen fordultam felé, és azt mondtam: »Mesélnem kell neked Mike-ról«.”

2015-ben a New York-i iskolapszichológus őrülten szerelmes volt Mike-ba, egy férfiba, akiről tudta, hogy egy napon a felesége lesz. „De a 30. születésnapomon, amikor a szüleim bulit rendeztek nekem a házukban, szörnyű baleset történt” – emlékszik vissza. Amikor meghallotta, hogy valaki Mike nevét kiabálja, Kaitlin lefutott a kertbe, és meglátta Mike-ot a medence partján fekve.

„A bátyám, aki közvetlenül mellette állt, sokkot kapott és elmondta, hogy Mike arccal lefelé lebegett a vízben. A kórházban imádkoztam a felépüléséért. De a törött nyakkal már nem tehettek semmit. Kínszenvedés volt nézni, ahogy kikapcsolják az életfenntartó gépét. Úgy éreztem, mintha a szívem szakadna meg.”

Miközben Kaitlin befejezte a történet elmesélését Ericnek, idegesen nézett az arcára, hogy vajon hogyan fog reagálni. „Eric fantasztikus volt” – mondja. „Mesélt a saját életéről, és olyan mély beszélgetést folytattunk. A kapcsolatunk sokkal erősebbé vált ezután. Hat hónappal később összeköltöztünk.”

2019 decemberében Eric elvitte Kaitlint a Central Parkba, és letérdelt elé, megkérte a kezét. „Hihetetlen volt látni a gyűrűt az ujjamon” – mondja. „Azt hittem, hogy Mike elvesztése után soha többé nem találom meg a boldogságot. De itt volt ez a férfi, akivel az életem hátralévő részét le akartam élni. Szédültem. A barátaim és a családom is izgatottak voltak. Majdnem annyira szerették Ericet, mint én, és Mike elvesztésének tragédiája után imádták látni, milyen boldog vagyok.”