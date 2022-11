Drámai adat: Három magyar diákból kettőt rendszeresen ér valamilyen bántalmazás az iskolában

Gyakoribb az iskolai zaklatás valamilyen formája, mint azt sokan hinnék: a beszólogatások, piszkálódások, gúnyolódások szinte mindennaposak, amelyek kiközösítéshez vagy fizikai bántalmazáshoz is vezetnek. Ezt számosítja az UNICEF Magyarország friss felmérése is, melyben ezer, 12 és 20 év közti magyar fiatalt kértek meg, hogy számoljanak be ezirányú tapasztalataikról. A tanulmányól kiderült: a gyerekek 66 százaléka van vagy volt kitéve rendszeresen fizikai, lelki vagy verbális erőszaknak az iskolában.

A gyerekek 2/3-át éri vagy érte rendszeresen valamilyen zaklatás az iskolában Fotó: Suzanne Tucker / Shutterstock

Ugyancsak ebből a elmérésből derült ki: először hat- és tízéves kor között tapasztalják meg a gyerekek az iskolai zaklatás valamilyen formáját, negyedük pedig nem mer szólni erről, nem kér segítséget, így sok eset rejtve marad, vagy csak jóval később derül ki – írja az ATV.

Iskolai zaklatás miatt lépett vonat elé

Azt, hogy milyen következményekkel járhat egy ilyen iskolai zaklatás, kiközösítés, jól mutatja a gyürei Vanda esete is. A 11 éves kislány épp az iskolai támadások miatt döntött úgy egy vasárnap még szeptember végén, hogy vonat elé lép. Mondhatni valóságos csoda, hogy a gázolást nem csak túlélte a kislány, de a közelmúltban már el is hagyhatta a kórházat.

Az öltözködése és a kinézete miatt folyamatosan csúfolták, és többször meg is verték – árulta el a gyermeket nevelő nagypapa, aki arról is beszélt: noha többször is jelezték a problémát az iskolában, de a pedagógusok semmit sem tettek. Az oktatási intézmény cáfolja ezt.