Egymás után érte a családot a tragédia - Most 1 hónapos lett a félárva Zafira

A tatabányai Bagoly család legifjabb tagja, Bagoly Zafira Szelina egy hónapos lett. A megözvegyült fiatal édesanya osztotta meg gondolatait a Kemma.hu-val.
A tatabányai fiatal édesanya, Bagolyné Varga Dorka családját egymás után érték a tragédiák, előbb a gyermeküket, majd az apukát, Bagoly Bencét vesztették el.
A tatabányai Bagoly család akkor került a figyelem középpontjába, amikor a fiatal Bagoly Bence és felesége Dorka gyermeke, Zsombor hat hónapos korában elhunyt. A család szerint a tragikus haláleset orvosi mulasztásból eredhet, de az ügy még egy év elteltével sincs lezárva. Amikor a család már úgy látszott, hogy megnyugodhat, újabb tragédia sújtotta a családot, a szívbeteg édesapa is elhunyt szívműtétjét követően. Márciusban pedig megszületett a megözvegyült fiatal édesanya és egykori szerelme második közös gyermeke, Bagoly Zafira Szelina.
Az édesanya a Kemma.hu-nak elmondta, hogy kislány nemrég lett egy hónapos. A jelentős pillanatot, azonban beárnyékolja az a hír, hogy első gyermeke halálának évfordulója is a napokban van. Bagolyné Varga Dorka így írt a szomorú évfordulóról:
Az emlékei, a mosolya, a hangja örökké bennem élnek. Bár az idő telik, a szeretet, amit iránta érzek nem múlik el, ugyanúgy elkísér mindennap.
