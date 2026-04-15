Élve nyelte el őket a tenger: 250 ember tűnt el a hullámsírban

Döbbenetes tragédia rázta meg a térséget, miután egy menekülteket szállító hajó felborult és elsüllyedt a viharos Andamán-tengeren. A legfrissebb jelentések szerint legalább 250 embernek nyoma veszett, miután a Bangladeshből Malajziába tartó vízi jármű nem bírta a hatalmas hullámokat és a kritikus túlterheltséget.

Az Andamán-tenger könyörtelen hullámai között veszett nyoma a 250 szerencsétlen sorsú menekültnek

Az Andamán-tenger foglyai: menekülés a biztos halálba

A hajó a dél-bangladesi Teknafból indult útnak Malajzia felé, fedélzetén rohingya menekültekkel és bangladesi állampolgárokkal. A menekültek évek óta próbálnak szabadulni a mianmari üldöztetés és a túlzsúfolt bangladesi táborok kilátástalansága elől, ám az út sokszor tragédiába torkollik. Az ENSZ menekültügyi szervezetei közös nyilatkozatukban hívták fel a figyelmet a tarthatatlan állapotokra:

Ez a tragédia rávilágít az elhúzódó hontalanság pusztító emberi árára és a tartós megoldások hiányára

– áll a közleményben.

Kilencen élték túl a katasztrófát

Bár a pontos időpont, amikor a hajó elsüllyedt, még bizonytalan, a megmenekültek története maga a csoda. Április 9-én ugyanis egy olajszállító tartályhajó, az M.T. Meghna Pride legénysége vette észre a vízben hánykolódó embereket. Kilenc túlélőt – nyolc férfit és egy nőt – sikerült kimenteniük a habokból, akik napok óta lebeghettek a nyílt vízen.

Sabbir Alam Suzan hadnagy, a bangladesi parti őrség szóvivője megerősítette: a kimentett emberek között három rohingya és hat bangladesi állampolgár van.

Nem volt mentőakció

Bár a tragédia híre megrázta a világot, a hatóságok keze meg van kötve. A parti őrség egyik tisztviselője elárulta, hogy hivatalos keresőakció nem is indult a területen, mivel a katasztrófa Banglades felségvizein kívül történt. Így a 250 eltűnt embernek szinte semmi esélye nem maradt a túlélésre a viharos tengeren.

A rohingya muszlim kisebbség tagjai 2017 óta tömegesen menekülnek Mianmarból az üldöztetések elől. Gyakran választják a veszélyes tengeri utat Malajzia, Thaiföld vagy Indonézia felé, abban bízva, hogy ott biztonságra lelnek. Az ENSZ most nemzetközi összefogást sürget, hogy segítséget nyújthassanak a bajbajutottaknak, mielőtt még több élet vész oda a halálhajókon – derült ki a People cikkéből.