Végleg megvakult a 11 éves, leukémiás Kitti: "Nem félek..."

Megrázó híreket kaptunk: a 11 éves Kitti, akinek leukémiája van, most végleg megvakult. A kislány élete eddig is felfoghatatlan tragédiák sorozata volt: édesanyját ugyanaz a kór, a leukémia ragadta el, amivel most ő is küzd. Bár az orvosok és a család az utolsó pillanatig bíztak a csodában, egy friss vizsgálat kimondta a kegyetlen ítéletet: Kitti soha többé nem fog látni. Mégis jókedvű és mosolyog, mint azelőtt, ő egy fantasztikus kislány, aki élni akar.

Kitti, a leukémiás kislány agyvérzést kapott, ami miatt végleg megvakult / fotó: beküldött

Kitti kálváriája egy súlyos agyvérzéssel tetőzött, amelynek következtében elsötétült előtte a világ. Eleinte még látott fényeket, de most már azt sem. A család eddig abban a reményben élt, hogy a folyamat visszafordítható, ám a legutóbbi speciális ultrahangos vizsgálat után minden remény szertefoszlott. Kiderült, hogy örökre vak marad.

A nagymamája volt bent vele a vizsgálaton. Nekem csak annyit mondtak az orvosok: Sajnos Kitti biztos, hogy nem fog többé látni. A látóidege véglegesen megsérült. Nagyon bíztunk, de sajnos nem sikerült

- mesélt az újabb tragédiájukról az édesapa.

Kitti sok szörnyűségen ment át, mégis tud mosolyogni / Fotó: beküldött

„Ugyanolyan cserfes, mint régen”

Péter azt mondja, a lánya nagyon erős, nem sírt, elfogadta a helyzetet és próbál alkalmazkodni a vakságához. Kitti nem hagyta, hogy a sötétség elvegye a kedvét: ugyanolyan életvidám, cserfes kislány maradt, mint korábban. Hihetetlen természetességgel alkalmazkodott a felfoghatatlanhoz. A nagymama kis házában már magabiztosan közlekedik.

Már ügyesen kitapogatom a falakat, a bútorokat, ha elakadok, a testvéreim azonnal ott teremnek, hogy segítsenek. Nem félek, mindent meg fogok tanulni így, vakon

- mondta Kitti az állapotáról.

Otthon már egész jól tud közlekedni, de testvérei is segítenek neki / Fotó: beküldött

A mosolygós kislány nem hagyta abba a kedvenc elfoglaltságait: továbbra is játszik a testvéreivel, sőt, még rajzol is. Bár a betegség és a vakság elszigetelhetné a külvilágtól, Kitti nem hagyja magát. Sétálni járnak apukájával és testvéreivel, a barátnőivel pedig telefonon hívják egymást.

A kezelések között a barátnőim telefon tartják bennem a lelket. Sokat beszélünk, nagyon jó érzés.

- meséli Kitti, aki így egy pillanatra sem érzi magát kirekesztve a barátai életéből.