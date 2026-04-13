Végleg megvakult a 11 éves, leukémiás Kitti: "Nem félek..."

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 18:00
Már nem a csodára várnak, hanem a jövőt építik a 11 éves kislány családjában. A leukémiával küzdő Kittiről a legutóbbi vizsgálatok során az orvosok kimondták a kegyetlen ítéletet: végleg megvakult.
Vermes Krisztina
Megrázó híreket kaptunk: a 11 éves Kitti, akinek leukémiája van, most végleg megvakult. A kislány élete eddig is felfoghatatlan tragédiák sorozata volt: édesanyját ugyanaz a kór, a leukémia ragadta el, amivel most ő is küzd. Bár az orvosok és a család az utolsó pillanatig bíztak a csodában, egy friss vizsgálat kimondta a kegyetlen ítéletet: Kitti soha többé nem fog látni. Mégis jókedvű és mosolyog, mint azelőtt, ő egy fantasztikus kislány, aki élni akar. 

Kitti, a leukémiás kislány agyvérzést kapott, ami miatt végleg megvakult  / fotó: beküldött

Kitti kálváriája egy súlyos agyvérzéssel tetőzött, amelynek következtében elsötétült előtte a világ. Eleinte még látott fényeket, de most már azt sem. A család eddig abban a reményben élt, hogy a folyamat visszafordítható, ám a legutóbbi speciális ultrahangos vizsgálat után minden remény szertefoszlott. Kiderült, hogy örökre vak marad.

A nagymamája volt bent vele a vizsgálaton. Nekem csak annyit mondtak az orvosok: Sajnos Kitti biztos, hogy nem fog többé látni. A látóidege véglegesen megsérült. Nagyon bíztunk, de sajnos nem sikerült

- mesélt az újabb tragédiájukról az édesapa.

Kitti sok szörnyűségen ment át, mégis tud mosolyogni  / Fotó: beküldött

„Ugyanolyan cserfes, mint régen”

Péter azt mondja, a lánya nagyon erős, nem sírt, elfogadta a helyzetet és próbál alkalmazkodni a vakságához. Kitti nem hagyta, hogy a sötétség elvegye a kedvét: ugyanolyan életvidám, cserfes kislány maradt, mint korábban. Hihetetlen természetességgel alkalmazkodott a felfoghatatlanhoz. A nagymama kis házában már magabiztosan közlekedik.

Már ügyesen kitapogatom a falakat, a bútorokat, ha elakadok, a testvéreim azonnal ott teremnek, hogy segítsenek. Nem félek, mindent meg fogok tanulni így, vakon

- mondta Kitti az állapotáról.

Otthon már egész jól tud közlekedni, de testvérei is segítenek neki  / Fotó: beküldött

A mosolygós kislány nem hagyta abba a kedvenc elfoglaltságait: továbbra is játszik a testvéreivel, sőt, még rajzol is. Bár a betegség és a vakság elszigetelhetné a külvilágtól, Kitti nem hagyja magát. Sétálni járnak apukájával és testvéreivel, a barátnőivel pedig telefonon hívják egymást.

 A kezelések között a barátnőim telefon tartják bennem a lelket. Sokat beszélünk, nagyon jó érzés.

- meséli Kitti, aki így egy pillanatra sem érzi magát kirekesztve a barátai életéből. 

 

Magántanulóként folytatja

Kitti jelenleg magántanuló, és bár az állapota miatt speciális segítségre lesz szüksége, az édesapja szerint a kislány esze vág, mint a borotva. 

Nagyon okos, kiváló a memóriája. Magántanárok fognak járni hozzá, akik felolvasással segítik majd a tanulásban. Később pedig egy speciális iskolába íratjuk be, ha véget érnek a kezelései 

- mondta meggyőződéssel a hangjában az apa. A kislánynak már a fehér botról is beszéltek, amit Kitti szintén pozitívan fogadott.

 Tudja, hogy ez lesz az az eszköz, ami segít majd neki kitapintani a világot. Úgy érzem, teljesen elfogadta az állapotát 

- mesélte büszkén az édesapja.

Kitti megvakult, de így is próbál írni, rajzolni  / Fotó: beküldött

A család emberfeletti harcot vív

A család élete logisztikai és anyagi rémálom. Az édesapa nem tud munkát vállalni, hiszen az ideje nagy részét vagy a kórházban tölti Kittivel, vagy otthon vigyáz a többi gyermekre. 

Múlt héten én voltam bent vele, most a héten a nagymama megy. Nincs munkahelyem, alkalmi munkát is csak akkor tudok vállalni, ha mindenki iskolában és oviban van, és én is épp itthon vagyok

- vallotta be az apa.

Anyagilag nagyon megterhelő számukra ez a betegség és a kis házat előbb-utóbb át kellene alakítani a vak kislány igényeihez. Bár a leukémia elleni harcban vannak már apróbb győzelmek, a legutóbbi csontvelőminta és a vérkép is egyre jobb, aminek Kitti és családja is nagyon örül.  

A családot a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány karolta fel.

Ha szeretnél Kittinek segíteni, ITT megteheted. Fontos, hogy a közlemény rovatba írd bele: Juhász Kitti

A 11 éves kislány előtt még hosszú az út, még legalább 2 év gyógyulási idő áll. Jelenleg is kemoterápiára jár, amit édesapja elmondása szerint  nagyon jól visel. Kitti biztos benne, hogy a leukémiából meg fog gyógyulni, addig pedig megtanul a vakságával együtt élni, most ez a legnagyobb feladata.

Kitti jól bírja a kezeléseket, alig várja, hogy újra gyönyörű, hosszú haja legyen  / Fotó: beküldött    

 

 

