Nyolc éve küzd az életéért a kis Csenge: „Rengeteg időt töltünk kórházban”

Egy szülő számára nincs is rosszabb, amikor betegnek látja apró gyermekét, főleg ha kórházba kerül. A legtöbben ilyenkor mindent megpróbálnak megtenni, hogy meggyógyítsák vagy legalábbis enyhítsék a fájdalmát. Épp ezért fordult segítségért a nyilvánossághoz a debreceni Csenge édesanyja.

Csenge kórházban jár hetente, transzplantációra szorul

A nagycsaládos magyar édesanya a Remény Alapítványon keresztül osztotta meg szívhez szóló történetüket. Mint írják, Csenge 2017-ben lett beteg és állapota azóta sem javult. A szörnyű kórságot, ami ezt a kislányt sújtja, úgy hívják: immuntrombocitopénia, ami egy autoimmun eredetű betegség, vagyis a lép működése nem kielégítő.

A debreceni kislány hetente, kéthetente jár kezelésre. Ha éppen nem jók a vizsgálatok eredményei, akkor bent is kell maradnia a kórházban. Jelenleg sajnos az a helyzet áll fent, hogy egyre sűrűbben kell vért kapnia Csengének, akinek csontvelő transzplantációra lenne szüksége. A műtét után pedig egy különleges, úgynevezett steril szobára is szüksége lenne, hogy biztosan és végérvényesen felépüljön.

„Van 7 kiskorú gyermekem. A betegség és az alacsony jövedelem miatt nehéz anyagi helyzetbe került a család. Rengeteg időt töltünk kórházban, és ami kis pénzünk van ilyenkor az el is fogy, nem is szólva arról, hogy otthon a többi gyermekemről is gondoskodnom kell. Szeretném kérni, hogy amennyiben tehetik, támogassák Csenge gyógyulását! Előre is köszönök minden segítséget” – nyilatkozta az édesanya az alapítványnak.

