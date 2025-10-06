Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Leukémia támadta meg a 6 éves Tibit, egyetlen süti minden vágya!

édesanya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 07:30
segítségleukémia
Három hét leforgása alatt lett rémálom a család élete. Két zöld foltok jelezték, hogy leukémia a baj.
K. C.
A szerző cikkei

2024 szeptemberében pecsételődött meg Tibike élete. A pici fiú akkor belázasodott és a gyermekorvosa antibiotikumot írt fel neki. Azon pár nappal később, nem hogy meggyógyult volna, hanem kruppos köhögés jelentkezett nála, amire hörgőtágítót és inhalátort is kapott. Három héttel később tetéződött a baj: zöldes-lilás foltok jelentek meg a lábán. Ez volt a leukémia első jele. 

Két zöld foltok jelezték, hogy leukémia a baj.
Két zöld foltok jelezték, hogy leukémia a baj. / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

Leukémia támadta meg a 6 éves Tibit, így derült ki

„Azt hittük megüthette az oviban, majd rá egy hétre ismételten lázas lett. Szeptember 29-én már nagyon magas volt a láza, egyre több folt jelent meg a lábán és kedvetlenné, étvágytalanná vált” - kezdte az édesanya a Remény Alapítványnak. 

Október első napján még tüdőgyulladásra gyanakodtak, de három nappal később közölték Tibike szüleivel: a diagnózis Akut Myeloid Leukaemia. A pici fiú csontvelejében a rákos sejtek már negyvenhárom százalékon kimutathatok voltak. 

„A havi 4 kezelésen kívül reggelente kemoterápiás gyógyszert szed, hogy a fehérvérsejtet alacsony szinten tartsák. Jövő márciusig nem mehet vissza óvodába. A jó hír, hogy elkezdett hízni, tömegét visszanyerte, közérzete, érzelmi állapota sokkal jobb mióta itthon lehetünk, sokat játszik” - tette hozzá az édesanya. 

Tibikének TSMT tornát és egyéni fejlesztést javasoltak, hogy fel tudjon zárkózni az óvodai évek kiesése miatt. Csakhogy a családban még van egy 4 éves kislány is, akiről gondoskodni kell. Anyagilag és lelkileg is nagyon megterhelő időszakot él meg a család, bármilyen segítséget hálás szívvel fogadnak, akár egy süti ára is épp elég segítség lehet. Ha szeretnéd Tibike gyógyulását teljessé tenni a Remény Alapítvány oldalán teheted meg. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu