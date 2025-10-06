Leukémia támadta meg a 6 éves Tibit, egyetlen süti minden vágya!

2024 szeptemberében pecsételődött meg Tibike élete. A pici fiú akkor belázasodott és a gyermekorvosa antibiotikumot írt fel neki. Azon pár nappal később, nem hogy meggyógyult volna, hanem kruppos köhögés jelentkezett nála, amire hörgőtágítót és inhalátort is kapott. Három héttel később tetéződött a baj: zöldes-lilás foltok jelentek meg a lábán. Ez volt a leukémia első jele.

Két zöld foltok jelezték, hogy leukémia a baj. / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Leukémia támadta meg a 6 éves Tibit, így derült ki

„Azt hittük megüthette az oviban, majd rá egy hétre ismételten lázas lett. Szeptember 29-én már nagyon magas volt a láza, egyre több folt jelent meg a lábán és kedvetlenné, étvágytalanná vált” - kezdte az édesanya a Remény Alapítványnak.

Október első napján még tüdőgyulladásra gyanakodtak, de három nappal később közölték Tibike szüleivel: a diagnózis Akut Myeloid Leukaemia. A pici fiú csontvelejében a rákos sejtek már negyvenhárom százalékon kimutathatok voltak.

„A havi 4 kezelésen kívül reggelente kemoterápiás gyógyszert szed, hogy a fehérvérsejtet alacsony szinten tartsák. Jövő márciusig nem mehet vissza óvodába. A jó hír, hogy elkezdett hízni, tömegét visszanyerte, közérzete, érzelmi állapota sokkal jobb mióta itthon lehetünk, sokat játszik” - tette hozzá az édesanya.

Tibikének TSMT tornát és egyéni fejlesztést javasoltak, hogy fel tudjon zárkózni az óvodai évek kiesése miatt. Csakhogy a családban még van egy 4 éves kislány is, akiről gondoskodni kell. Anyagilag és lelkileg is nagyon megterhelő időszakot él meg a család, bármilyen segítséget hálás szívvel fogadnak, akár egy süti ára is épp elég segítség lehet. Ha szeretnéd Tibike gyógyulását teljessé tenni a Remény Alapítvány oldalán teheted meg.