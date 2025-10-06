Leukémia támadta meg a 6 éves Tibit, egyetlen süti minden vágya!

2024 szeptemberében pecsételődött meg Tibike élete. A pici fiú akkor belázasodott és a gyermekorvosa antibiotikumot írt fel neki. Azon pár nappal később, nem hogy meggyógyult volna, hanem kruppos köhögés jelentkezett nála, amire hörgőtágítót és inhalátort is kapott. Három héttel később tetéződött a baj: zöldes-lilás foltok jelentek meg a lábán. Ez volt a leukémia első jele.
„Azt hittük megüthette az oviban, majd rá egy hétre ismételten lázas lett. Szeptember 29-én már nagyon magas volt a láza, egyre több folt jelent meg a lábán és kedvetlenné, étvágytalanná vált” - kezdte az édesanya a Remény Alapítványnak.
Október első napján még tüdőgyulladásra gyanakodtak, de három nappal később közölték Tibike szüleivel: a diagnózis Akut Myeloid Leukaemia. A pici fiú csontvelejében a rákos sejtek már negyvenhárom százalékon kimutathatok voltak.
„A havi 4 kezelésen kívül reggelente kemoterápiás gyógyszert szed, hogy a fehérvérsejtet alacsony szinten tartsák. Jövő márciusig nem mehet vissza óvodába. A jó hír, hogy elkezdett hízni, tömegét visszanyerte, közérzete, érzelmi állapota sokkal jobb mióta itthon lehetünk, sokat játszik” - tette hozzá az édesanya.
Tibikének TSMT tornát és egyéni fejlesztést javasoltak, hogy fel tudjon zárkózni az óvodai évek kiesése miatt. Csakhogy a családban még van egy 4 éves kislány is, akiről gondoskodni kell. Anyagilag és lelkileg is nagyon megterhelő időszakot él meg a család, bármilyen segítséget hálás szívvel fogadnak, akár egy süti ára is épp elég segítség lehet. Ha szeretnéd Tibike gyógyulását teljessé tenni a Remény Alapítvány oldalán teheted meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.