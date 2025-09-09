Mint a horrorfilmekben: titkos szobára lelt otthonában egy könyvespolc mögött, döbbenetes dolgokat talált ott

Amikor valaki új házba költözik, általában izgatottan várja az új életszakaszt. Egy férfi azonban sokkal többet kapott a vártnál, amikor megkapta új otthona kulcsait, ami miatt most erősen gondolkozik azon, milyen emberek élhettek előtte az ingatlanban, miután egy titkos szobára lelt benne. Pakolás közben ugyanis észrevett egy kart a nappaliban lévő könyvespolcnál, mit meghúzva hirtelen kinyílt a fal. Ezt követően pedig észrevett egy kisméretű helyiséget, amelyet különböző mintázatú tapéták díszítettek a falon és a padlón is, továbbá volt bent egy irodai szék és egy üres sarokpolc is.

Titkos szobára lelt új otthonában (illusztráció) Fotó: Alexuans / Shutterstock

A történteket olvasva és a feltöltött képet látva a Redditen többen úgy gondolták, az egész olyan, mintha egy kísértetház rejtekhelyére találtak volna. Ezt "igazolja" az is, hogy a Reddites is csak teljesen véletlenül talált rá a szobára, habár ő a ház tulajdonosa.

Teljesen rejtett, véletlenül találtam meg. Őszintén szólva dohos szaga van, nem borzasztó, de dohos. Belülről is ki lehet nyitni, viszont nem lehet kilátni. Be lehet zárni és ki lehet nyitni belülről is, de csak úgy, ha az ember az ujját bepréseli egy kis résbe. Ezt a saját káromon tudtam meg, amikor véletlenül bezártam magam. Furcsa, minden padlódeszka, de egy részét tapéta borítja, nyilvánvalóan valamit el akartak takarni. Az ajtó mellett még ott van néhány maradék díszléc is, de azon kívül nem sok minden van bent. Nincsenek konnektorok, nincsenek lámpák, és kívülről is zárható

- részletezte.

Nem biztos, hogy én ott szeretnék élni. Valami sötét dolog történhetett abban a szobában

- érkezett is a komment írását olvasva, valaki azonban inkább pánikszobára gyanakodott:

Szerintem ez egy szekrény lehetett eredetileg, amit valaki titkos szobává vagy pánikszobává alakított. Bármi is volt a célja, valószínűleg mindenki tudott róla, aki ott lakott

- írja a Mirror.