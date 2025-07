Elképesztő luxusban ünnepli születésnapját Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a világ körüli turnéja közben ünnepli majd az 56. születésnapját. Ennek örömére idén nem egy sima szállodai szobában, hanem egy föld alá épült luxusbarlangban teszi majd felejthetetlenné a különleges napját Törökországban.

Jennifer Lopez budapesti koncertjéről még mindig beszélnek idehaza (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Jennifer Lopez koncert után ünnepel

JLo nem aprózza el 56. születésnapját, július 24-én egy exkluzív, barlangból varázsolt luxuslakosztályban nyitja az ünnepet Törökországban. A világsztár ugyanis előtte való este Antalya partjainál, a Regnum Carya luxusresortban lép fel az Up All Night turné keretében. Másnap pedig a különleges barlanglakosztályában ébred majd, ahol megkezdheti az ünneplést. A teljes Crown Villa, amely 37 670 négyzetméteren terül el, akár 14 vendéget is befogadhat. A hotel weboldala szerint pedig nyolc hálószoba, nyolc fürdőszoba és hat különálló öltöző található benne. A luxusfelszereltségek közé tartozik továbbá a földszinten található spa- és wellness részleg, egy saját, fehér homokos napozóterület és egy tágas moziszoba is. Az ingatlan saját lifttel és saját takarítószolgálattal is rendelkezik.

Jennifer Lopez számára nem lesz ismeretlen terep

Az üdülőhely hivatalos honlapja szerint az énekesnő a Pearl Event Areaban a legnagyobb slágereit, mint például a 'Let's Get Loud', az 'Ain't Your Mama' és az 'On The Floor' című számait fogja előadni. Nem véletlen, hogy a latin popdíva így időzítette a turnéjának ezt az állomását. Korábban már fellépett azon a helyen, és nyaralt is ott. A szálloda honlapja szerint látogatása során Jennifer Lopez már belopta magát a helyiek szívébe azzal, hogy kifejezetten élvezte a törökök jellegzetes kávéját.

A Jennifer Lopez koncert Budapesten óriásit robbant (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

A turné egyik állomása Budapest volt

Az 'Up All Night' turné európai szakasza július 8-án indult Spanyolországban, az egyik állomás pedig Magyarország volt. Jennifer Lopez előző vasárnap, július 20-án lépett fel Budapesten az MVM Dome-ban. A koncertre szinte az összes jegy elkelt, még a meet & greet jegyek is. Az énekesnő azonban nem sokáig tudta élvezni a fővárosunkat, ugyanis a turné folytatódott tovább és Jennifer Lopez másnap már Olaszországban lépett színpadra.