Megnevezte a Fidesz-frakció hét szóvivőjét Gulyás Gergely, a képviselőcsoport vezetője szerdán.

Hegedűs Barbara, Koncz Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Németh Balázs, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert "adnak majd hangot a nemzeti oldalt támogató két és fél millió választópolgár véleményének és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának" - közölte Facebook-oldalán Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a Fidesz megújult parlamenti frakciója a "normalitást" fogja képviselni az Országgyűlésben, konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül.

Mint írta, a Fidesz képviselőcsoportjának hétfői alakuló ülésén döntöttek a hét frakcióvezető-helyettesnek a személyéről, akik a következő parlamenti ciklusban a Fidesz-frakció szóvivői is lesznek. A Fidesz 44 fős frakciója hétfőn alakult meg, vezetője Gulyás Gergely. A most bejelentett szóvivőkön kívül frakcióvezető-helyettes még Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György frakcióigazgató.