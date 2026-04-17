Fájdalmas jelenség aggasztja a kutatókat: rejtélyes halált halnak a szürkebálnák

A szürkebálnák egyre növekvő pusztulása a San Francisco-öbölben és környékén aggodalomra ad okot a tudósok körében, akik szerint ez a jelenség rendkívül szokatlan és riasztó.

Mi történik a szürkebálnákkal?

A Tengeri Emlősközpont újonnan közzétett adatai szerint legalább hét szürkebálna pusztult el Kalifornia öbölvidékének vizein március közepétől április 13-ig.

A dokumentált partra vetődések március 17-én kezdődtek, amikor egy felnőtt nőstény szürkebálnát találtak a San Francisco-öbölben; halálának okát hajóütközésként állapították meg.

Az esetek többségét még vizsgálják, de több bálnát olyan területeken találtak, amelyek túl nehezen megközelíthetők a teljes boncoláshoz. Bár a feljegyzett hét haláleset közül hivatalosan csak egyet kötöttek feltételezett hajóütközéshez, a kutatók a többi esetet is vizsgálják hasonló traumák miatt.

A halálozási számok növekedése fokozott vizsgálatot indokol, mivel a szürkebálnák, amelyek jellemzően a kaliforniai partok mentén vándorolnak, az utóbbi években egyre gyakrabban érkeznek az öbölbe.

A tudósok úgy vélik, hogy a melegedő vizek és a sarkvidéki táplálékforrások csökkenése arra kényszerítheti a bálnákat, hogy megváltoztassák vándorlási útvonalaikat, ami néha forgalmasabb, veszélyesebb vízi utakra sodorja őket. A hajókkal való ütközések továbbra is komoly aggodalomra adnak okot, különösen mivel a bálnák több időt töltenek a nagy tengeri forgalmú területeken.

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a közelmúltbeli halálesetek nagyobb ökológiai egyensúlyhiányra is utalhatnak. A szürkebálnákat gyakran az óceánok egészségének tükrének tekintik, és küzdelmeik a tengeri ökoszisztémákban bekövetkező szélesebb körű változásokat jelezhetik - írja a People.