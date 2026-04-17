Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Rudolf névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fájdalmas jelenség aggasztja a kutatókat: rejtélyes halált halnak a szürkebálnák

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 12:30
Több esetet is jelentettek az elmúlt hónapokban. A szürkebálnák halála nagy aggodalomra ad okot.
CJA
A szerző cikkei

A szürkebálnák egyre növekvő pusztulása a San Francisco-öbölben és környékén aggodalomra ad okot a tudósok körében, akik szerint ez a jelenség rendkívül szokatlan és riasztó.

Sorra halnak meg a szürkebálnák (Illusztráció: Pexels)

Mi történik a szürkebálnákkal?

A Tengeri Emlősközpont újonnan közzétett adatai szerint legalább hét szürkebálna pusztult el Kalifornia öbölvidékének vizein március közepétől április 13-ig.

A dokumentált partra vetődések március 17-én kezdődtek, amikor egy felnőtt nőstény szürkebálnát találtak a San Francisco-öbölben; halálának okát hajóütközésként állapították meg.

Az esetek többségét még vizsgálják, de több bálnát olyan területeken találtak, amelyek túl nehezen megközelíthetők a teljes boncoláshoz. Bár a feljegyzett hét haláleset közül hivatalosan csak egyet kötöttek feltételezett hajóütközéshez, a kutatók a többi esetet is vizsgálják hasonló traumák miatt.

A halálozási számok növekedése fokozott vizsgálatot indokol, mivel a szürkebálnák, amelyek jellemzően a kaliforniai partok mentén vándorolnak, az utóbbi években egyre gyakrabban érkeznek az öbölbe.

A tudósok úgy vélik, hogy a melegedő vizek és a sarkvidéki táplálékforrások csökkenése arra kényszerítheti a bálnákat, hogy megváltoztassák vándorlási útvonalaikat, ami néha forgalmasabb, veszélyesebb vízi utakra sodorja őket. A hajókkal való ütközések továbbra is komoly aggodalomra adnak okot, különösen mivel a bálnák több időt töltenek a nagy tengeri forgalmú területeken.

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a közelmúltbeli halálesetek nagyobb ökológiai egyensúlyhiányra is utalhatnak. A szürkebálnákat gyakran az óceánok egészségének tükrének tekintik, és küzdelmeik a tengeri ökoszisztémákban bekövetkező szélesebb körű változásokat jelezhetik - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
