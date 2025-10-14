91 éves a világ legkeményebb börtöne, ahol minden rab belehalt a szökésbe

Az Alcatraz egy sziklás sziget a San Francisco-i öbölben, a parttól 2,5 kilométerre. A régi időkben indiánok gyűjtöttek ott tojásokat és gyümölcsöket, a XIX. században pedig már a hódítók használták a területet. Egy időben katonai börtön is üzemelt itt, de a helyet mégsem ez tette legendássá: 1934-ben nyitotta meg kapuit minden idők egyik leghíresebb börtöne, amiről sokan úgy tartották, hogy lehetetlen onnan megszökni.

Al Capone az Alcatrazban raboskodott - Miami Police Department

Fotó: © Wikipédia

Hogy miért tekintették az Alcatrazt a XX. század közepén a világ legbiztonságosabb fegyintézetének? Azért, mert a börtön rendkívül vastag falakkal épült, a szigetet körülölelő víz rendkívül hideg, mindössze 10-15 fokos, ráadásul az áramlatok is igen erősek arrafelé.

A nyilvántartások szerint, az intézmény 29 éves fennállása alatt összesen 1576 személy raboskodott a börtönben. Egyszerre soha nem ültek itt többen 300-nál. Mindössze 14 szökési kísérletet jegyeztek fel, 36 fegyenc részvételével. Ebből 23-mat elkaptak, 6-ot agyonlőttek, 2-en pedig az óceánba fulladtak. A leghíresebb szökési kísérlet Frank Morris és az Anglin testvérek nevéhez fűződik. Ők hónapokon át dolgoztak tervükön, és hogy az őröket megtévesszék, még papírmasé bábukat is készítettek. Annyi bizonyos, hogy a szigetet sikerült elhagyniuk, de soha többé nem hallattak magukról. A korabeli szakértők szerint biztosra vehető, hogy a vízben lelték halálukat, de a legendahívők úgy vélik, hogy kiúsztak a partra, majd ügyesen felszívódtak.

A börtön ma már múzeum

Fotó: AFP / AFP

Az Alcatrazban tartották fogva Al Capone maffiafőnököt is

A börtön leghíresebb rabja Al Capone volt. A gengszternek a szesztilalom idején sikerült meggazdagodni az illegális alkoholkereskedelemből. Legsikeresebb éveiben mintegy 100 millió dollárnyi, mai áron több tízmilliárd forintnyi bevételt termelt. Érdekesség, hogy az emberei az ő parancsára több embert is likvidáltak, de emberölésért és felbujtásért sosem sikerült őt felelősségre vonni. Végül adócsalásért ítélték el, és küldték az Alcatrazba.

A maffiafőnök a rácsok mögött igyekezett csendben maradni, de voltak, akik beleálltak. Őket többnyire higgadtan próbálta leszerelni. Egyik ellenlábasa, aki mindenáron el akarta nyerni a többi fegyenc elismerését, egy alkalommal késsel megszúrta, de Capone csak könnyebb sérülést szenvedett. A támadó számításai nem jöttek be, csak a sértett becsülete nőtt nagyobbra a rabok körében.