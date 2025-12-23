Nem tudod, mit nézz az ünnepek alatt? Ezek a legjobb karácsonyi filmek a tévében!

Idén is különleges karácsonyi filmekkel készült a TV2 Csoport, több műfaj kedvelői is megtalálhatják kedvencüket a meghitt ünneplés mellé. Családi filmek, pörgős akció, érzelmes romantikus történetek, ezek színesítik a csatornák széles mozipalettáját. Íme néhány cím a bőséges kínálatból:
TV2
Bár Kevin és a TV2 útjai szétválnak, idén karácsonykor a Reszkessetek, betörők! mindhárom részét újra nézhetik a csatornán a karácsonyi kultfilm rajongói. Kevin McCallister története a két betörővel az ünnepek elmaradhatatlan része köszönhető a nosztalgiának, John Williams zseniális zenéjének és a tökéletes magyar szinkronnak. Szenteste 20:15-kor az első rész, másnap ugyanekkor a második – Reszkessetek, betörők! 2: Elveszve New Yorkban – lesz látható, 26-án 20:50-kor pedig a harmadik részt is vetíti a csatorna.
A romantikus karácsonyi filmek rajongóira is gondolt a TV2. December 23-án 21:30-kor igazi sztárparádé veszi kezdetét: az Igazából szerelem, amely immár világszerte kultikussá vált, tévécsatornák és családi nappalik visszatérő vendége lett. Szenteste és karácsony első napján 18:45-től családi filmmel várja nézőit a csatorna, jön a Shrek 1-2., míg december 26-án ugyanebben az időben a francia Omar Sy legendás táncjelenetét is megnézhetik a szívmelengető Életrevalókban. Egy országos tévépremiert is elhoz a TV2 az ünnepekre: december 24-én 22:10-kor mutatja be a csatorna a Karácsonyi fénytusa című családi vígjátékot Eddie Murphyvel a főszerepben.
SuperTV2
Varázslatos filmkínálattal érkezik a SuperTV2 is, december 23-án 17:25-től Nanny McPhee és a nagy bumm történetében egy fiatal, háromgyerekes anyuka segítségére siet a szokatlan megjelenésű szuperdadus. Gru, a minyonok, valamint Margo, Edith és Agnes kalandjai végig kísérik majd a pirosbetűs napokat, hiszen Szenteste a Minyonok, 25-én a Gru, míg 26-án a Gru 2. ülteti a képernyők elé a családokat. A vígjátékok kedvelői sem maradnak program nélkül, hiszen 24-én az esti sávban az Anyád napja, majd a Barbie film szórakoztat majd. 25-én 22:10-től Robert de Niro Zac Efron nagypapájaként keveredik eszement kalandokba esküvő előtt álló unokájával, a Nagyfater elszabadul című mozifilmben. 26-án 22:15-től Stephen King Halálsoron című szívszorító klasszikusa zárja a sort. December 27-én este 8-tól a Mandoki Soulmates – Jubileumi Megakoncertjének felvételét nézhetik meg a SuperTV2 nézői.
Prime
Érdemes lesz a Prime-ra is átkapcsolni karácsonykor. December 24-én, 18:55-től jön az Ilyen az élet című amerikai dráma, a főszerepben Katherine Heigl és Josh Duhamel. Ezt követi 21:00-tól az Újra otthon című amerikai vígjáték, főszerepben Reese Witherspoonnal. Hogy a klasszikusok se maradjanak ki, december 25-én 18:00-tól a Titanicot eleveníthetjük fel, majd egy kicsit később, 21:45-től országos TV premierrel érkezik a Távol az ég című dráma. A rendkívüli, hitről és túlélésről szóló igaz történet Doug White megrázó utazását követi nyomon, aki a pilóta váratlan halála után biztonságosan le akarja tenni a repülőgépet, és megmenteni egész családját a veszélytől.
Karácsony másnapján akár két amerikai vígjáték is még vidámabbá teheti az estét, 19:20-tól a Csábítunk és Védünk, 21:00-tól pedig a Megőrjít a csaj várja a televíziózni vágyókat. És, ha már az előbb említettük a klasszikusokat, Sissi nélkül sincs karácsony, így december 24-én, 25-én és 26-án, 16:55-től, 16:00-tól, illetve 17:10-től jön a trilógia 1-1 epizódja Romy Schneiderrel.
Mozi+
A TV2 Csoport első számú mozicsatornája a Mozi+ a saját zsánerében maxolja ki a karácsonyt. Szenteste délutánján a Csak egy kis pánik, utána a Drágán add az életed!, majd este 9-től az Aquaman, utána pedig a Csendes éj szórakoztatja a filmrajongókat. Karácsony első délutánján Az elvarázsolt dollár indítja a filmes este programját, majd a Még drágább az életed, az Aquaman és az elveszett királyság, valamint a Mestergyilkos: Feltámadás váltják egymást. December 26-án ismét magyar klasszikus, a Hamis a baba lesz a délutáni program, ami után a Die Hard sorozat harmadik része, Az élet mindig drága kerül képernyőre. 21 órától a Dűne – Második rész, utána pedig Kardhal színesíti a filmkínálatot.
Ünnepi filmek a Mozi+ műsorán!
Moziverzum
A cégcsoport fiatalabbik filmcsatornája, a Moziverzum a női közönséget célozza meg az ünnepek alatt, és zenés filmekkel szórakoztatja nézőit. December 24-én országos tévépremierként érkezik a Bajos csajok musical verziójának premierje, 21 órától. December 25-én 19 órától egy zenés klasszikus, a Mamma mia! érkezik és még ugyanezen az estén látható lesz A legnagyobb showman. December 26-án késő este a 2021-es West Side Story látható majd a Moziverzumon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.