Nem tudod, mit nézz az ünnepek alatt? Ezek a legjobb karácsonyi filmek a tévében!

Idén is különleges karácsonyi filmekkel készült a TV2 Csoport, több műfaj kedvelői is megtalálhatják kedvencüket a meghitt ünneplés mellé. Családi filmek, pörgős akció, érzelmes romantikus történetek, ezek színesítik a csatornák széles mozipalettáját. Íme néhány cím a bőséges kínálatból:

A karácsonyi filmek közül Kevin továbbra is kihagyhatatlan (Fotó: 20th Century Fox)

A karácsonyi filmek legjava várja a tévénézőket

TV2

Bár Kevin és a TV2 útjai szétválnak, idén karácsonykor a Reszkessetek, betörők! mindhárom részét újra nézhetik a csatornán a karácsonyi kultfilm rajongói. Kevin McCallister története a két betörővel az ünnepek elmaradhatatlan része köszönhető a nosztalgiának, John Williams zseniális zenéjének és a tökéletes magyar szinkronnak. Szenteste 20:15-kor az első rész, másnap ugyanekkor a második – Reszkessetek, betörők! 2: Elveszve New Yorkban – lesz látható, 26-án 20:50-kor pedig a harmadik részt is vetíti a csatorna.

A romantikus karácsonyi filmek rajongóira is gondolt a TV2. December 23-án 21:30-kor igazi sztárparádé veszi kezdetét: az Igazából szerelem, amely immár világszerte kultikussá vált, tévécsatornák és családi nappalik visszatérő vendége lett. Szenteste és karácsony első napján 18:45-től családi filmmel várja nézőit a csatorna, jön a Shrek 1-2., míg december 26-án ugyanebben az időben a francia Omar Sy legendás táncjelenetét is megnézhetik a szívmelengető Életrevalókban. Egy országos tévépremiert is elhoz a TV2 az ünnepekre: december 24-én 22:10-kor mutatja be a csatorna a Karácsonyi fénytusa című családi vígjátékot Eddie Murphyvel a főszerepben.

Karácsonyi filmek a TV2-n!

SuperTV2

Varázslatos filmkínálattal érkezik a SuperTV2 is, december 23-án 17:25-től Nanny McPhee és a nagy bumm történetében egy fiatal, háromgyerekes anyuka segítségére siet a szokatlan megjelenésű szuperdadus. Gru, a minyonok, valamint Margo, Edith és Agnes kalandjai végig kísérik majd a pirosbetűs napokat, hiszen Szenteste a Minyonok, 25-én a Gru, míg 26-án a Gru 2. ülteti a képernyők elé a családokat. A vígjátékok kedvelői sem maradnak program nélkül, hiszen 24-én az esti sávban az Anyád napja, majd a Barbie film szórakoztat majd. 25-én 22:10-től Robert de Niro Zac Efron nagypapájaként keveredik eszement kalandokba esküvő előtt álló unokájával, a Nagyfater elszabadul című mozifilmben. 26-án 22:15-től Stephen King Halálsoron című szívszorító klasszikusa zárja a sort. December 27-én este 8-tól a Mandoki Soulmates – Jubileumi Megakoncertjének felvételét nézhetik meg a SuperTV2 nézői.