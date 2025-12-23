KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem tudod, mit nézz az ünnepek alatt? Ezek a legjobb karácsonyi filmek a tévében!

Super TV2
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 12:10
karácsonyi filmTV2
Lesz itt Reszkessetek betörők!, Titanic és Dűne a teljesség igénye nélkül. A legjobb karácsonyi filmeket láthatjuk idén is a TV2 csoport filmjei között.

Idén is különleges karácsonyi filmekkel készült a TV2 Csoport, több műfaj kedvelői is megtalálhatják kedvencüket a meghitt ünneplés mellé. Családi filmek, pörgős akció, érzelmes romantikus történetek, ezek színesítik a csatornák széles mozipalettáját. Íme néhány cím a bőséges kínálatból:

A karácsonyi filmek ékes csillaga: Reszkessetek, betörők
A karácsonyi filmek közül Kevin továbbra is kihagyhatatlan (Fotó: 20th Century Fox)

A karácsonyi filmek legjava várja a tévénézőket

TV2
Bár Kevin és a TV2 útjai szétválnak, idén karácsonykor a Reszkessetek, betörők! mindhárom részét újra nézhetik a csatornán a karácsonyi kultfilm rajongói. Kevin McCallister története a két betörővel az ünnepek elmaradhatatlan része köszönhető a nosztalgiának, John Williams zseniális zenéjének és a tökéletes magyar szinkronnak. Szenteste 20:15-kor az első rész, másnap ugyanekkor a második – Reszkessetek, betörők! 2: Elveszve New Yorkban – lesz látható, 26-án 20:50-kor pedig a harmadik részt is vetíti a csatorna.

A romantikus karácsonyi filmek rajongóira is gondolt a TV2. December 23-án 21:30-kor igazi sztárparádé veszi kezdetét: az Igazából szerelem, amely immár világszerte kultikussá vált, tévécsatornák és családi nappalik visszatérő vendége lett. Szenteste és karácsony első napján 18:45-től családi filmmel várja nézőit a csatorna, jön a Shrek 1-2., míg december 26-án ugyanebben az időben a francia Omar Sy legendás táncjelenetét is megnézhetik a szívmelengető Életrevalókban. Egy országos tévépremiert is elhoz a TV2 az ünnepekre: december 24-én 22:10-kor mutatja be a csatorna a Karácsonyi fénytusa című családi vígjátékot Eddie Murphyvel a főszerepben.

Karácsonyi filmek a TV2-n!

SuperTV2
Varázslatos filmkínálattal érkezik a SuperTV2 is, december 23-án 17:25-től Nanny McPhee és a nagy bumm történetében egy fiatal, háromgyerekes anyuka segítségére siet a szokatlan megjelenésű szuperdadus. Gru, a minyonok, valamint Margo, Edith és Agnes kalandjai végig kísérik majd a pirosbetűs napokat, hiszen Szenteste a Minyonok, 25-én a Gru, míg 26-án a Gru 2. ülteti a képernyők elé a családokat. A vígjátékok kedvelői sem maradnak program nélkül, hiszen 24-én az esti sávban az Anyád napja, majd a Barbie film szórakoztat majd. 25-én 22:10-től Robert de Niro Zac Efron nagypapájaként keveredik eszement kalandokba esküvő előtt álló unokájával, a Nagyfater elszabadul című mozifilmben. 26-án 22:15-től Stephen King Halálsoron című szívszorító klasszikusa zárja a sort. December 27-én este 8-tól a Mandoki Soulmates – Jubileumi Megakoncertjének felvételét nézhetik meg a SuperTV2 nézői.

SuperTV2 ajánló!

2023 - Barbie - Movie Set
A szatirikus pink világ 2023 egyik legnagyobb dobása volt, a Margot Robbie filmek közt is kitűnő darab (Fotó: Warner Bros.)

Prime

Érdemes lesz a Prime-ra is átkapcsolni karácsonykor. December 24-én, 18:55-től jön az Ilyen az élet című amerikai dráma, a főszerepben Katherine Heigl és Josh Duhamel. Ezt követi 21:00-tól az Újra otthon című amerikai vígjáték, főszerepben Reese Witherspoonnal. Hogy a klasszikusok se maradjanak ki, december 25-én 18:00-tól a Titanicot eleveníthetjük fel, majd egy kicsit később, 21:45-től országos TV premierrel érkezik a Távol az ég című dráma. A rendkívüli, hitről és túlélésről szóló igaz történet Doug White megrázó utazását követi nyomon, aki a pilóta váratlan halála után biztonságosan le akarja tenni a repülőgépet, és megmenteni egész családját a veszélytől.

Karácsony másnapján akár két amerikai vígjáték is még vidámabbá teheti az estét, 19:20-tól a Csábítunk és Védünk, 21:00-tól pedig a Megőrjít a csaj várja a televíziózni vágyókat. És, ha már az előbb említettük a klasszikusokat, Sissi nélkül sincs karácsony, így december 24-én, 25-én és 26-án, 16:55-től, 16:00-tól, illetve 17:10-től jön a trilógia 1-1 epizódja Romy Schneiderrel

Prime karácsony!

1997 - Titanic - Movie Set
A James Cameron filmek többszörösen Oscar-díjas filmjét, a Titanicot nézhetjük újra (Fotó: Entertainment Pictures)

Mozi+
A TV2 Csoport első számú mozicsatornája a Mozi+ a saját zsánerében maxolja ki a karácsonyt. Szenteste délutánján a Csak egy kis pánik, utána a Drágán add az életed!, majd este 9-től az Aquaman, utána pedig a Csendes éj szórakoztatja a filmrajongókat. Karácsony első délutánján Az elvarázsolt dollár indítja a filmes este programját, majd a Még drágább az életed, az Aquaman és az elveszett királyság, valamint a Mestergyilkos: Feltámadás váltják egymást. December 26-án ismét magyar klasszikus, a Hamis a baba lesz a délutáni program, ami után a Die Hard sorozat harmadik része, Az élet mindig drága kerül képernyőre. 21 órától a Dűne – Második rész, utána pedig Kardhal színesíti a filmkínálatot.

Ünnepi filmek a Mozi+ műsorán!

'Die Hard' Movie Stills
A Mozi+ tudja, hogy a Die Hard karácsonyi film (Fotó: Zuma/Northfoto)

Moziverzum

A cégcsoport fiatalabbik filmcsatornája, a Moziverzum a női közönséget célozza meg az ünnepek alatt, és zenés filmekkel szórakoztatja nézőit. December 24-én országos tévépremierként érkezik a Bajos csajok musical verziójának premierje, 21 órától. December 25-én 19 órától egy zenés klasszikus, a Mamma mia! érkezik és még ugyanezen az estén látható lesz A legnagyobb showman. December 26-án késő este a 2021-es West Side Story látható majd a Moziverzumon.

Moziverzum karácsony!

2008 - Mamma Mia - Movie Set
A leghíresebb Abba dalok csendülnek fel a Mamma Mia!-ban (Fotó: Photo Credit: Peter Mountain)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu