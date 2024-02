Megnyerték a kaparós sorsjegy fődíját, a lány kitagadta szerelmét a vagyonból

Most, hogy Magyarországon rekordmagas nyereményt zsebelhet be a szerencsés lottózó, mi is egyre többet foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy vajon mit csinálnánk, ha megnyernénk az álomnyereményt? Lapunk olvasói arról számoltak be, hogy azonnal otthagynák a munkájukat, és olyan életet élnének, amelyről mindig is álmodoztak. Ha eljátszunk ezzel a gondolattal, mindig kellemes érzések fognak el bennünket, pedig a valóság az, hogy sokszor szörnyű következményekkel jár a mesés nyeremény. Így járt most egy angol szerelmespár is, akik noha megnyerték a kaparós sorsjegy fődíját, most véres háború dúl közöttük.

Sokan próbálkoznak meggazdagodni kaparós sorsjeggyel

Charlotte Cox szerelmével, Michael Cartlidge-dzsal vásárolt kaparós sorsjegyet, és bizony megnyerték a főnyereményt: 1 millió fontot, ami körülbelül 453 millió forintnak felel meg. Sajnos ezután kezdetét vette a kálvária. Charlotte ugyanis úgy döntött, hogy már nem szereti kedvesét, és elhagyja, s viszi a pénzt is. Ezt Michael természetesen nem tűri, és most jogi lépéseket tesz.

A nő azzal érvel, hogy a sorsjegyet a saját pénzén vette a saját bankkártyájával, és ő kaparta le a nyertes szelvényt. Így tehát úgy gondolja, hogy Michaelnek semmi köze a nyereményhez. A férfi azonban elmondta, hogy alapvetően az ő ötlete volt, hogy szerencsét próbáljanak, ugyanis kedvese azt mondta, neki nincs pénze ilyesmire. Ekkor Michael megnyugtatta kedvesét, hogy majd ő kifizeti. Mivel azonban a boltban nem volt térerő, nem tudta átutalni neki az összeget, így végül a hölgy a saját pénzén vette meg a szelvényt.

Mivel Charlotte azóta sem hajlandó osztozni a nyereményét, a férfi jogi segítséget kér, szerinte ugyanis úgy lenne korrekt, ha 50-50 százalékban osztoznának. A hölgy barátai szerint azonban Michael egy fityinget sem érdemel - írja a Mirror.