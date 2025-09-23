Elképesztő jelenetek: Hatalmasat esett a rolleres, sisak mentette meg a budaörsi fiatal életét - Videó

Egy péntek délutáni közlekedési helyzet ismét rámutatott arra, miért elengedhetetlen a védőfelszerelés használata a kétkerekű járművek esetében. Budaörsön, az Ifjúság utcában egy fiatal rollerest ért súlyosnak tűnő baleset, amelyet szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszott.

Majdnem tragédia lett rolleres balesetből.

Fotó: Ewa Leon / Shutterstock

A jelenetet egy autós fedélzeti kamerája rögzítette. A felvétel tanúsága szerint a rollerrel közlekedő fiatal annyira elvakult a szembe sütő napfény miatt, hogy nem vette észre a közeledő járdaszigetet. A jármű első kereke a becsapódás következtében teljesen szétesett, a sofőr pedig hatalmas erővel esett el, látható a bpiautosok.hu-n közétett olvasói videón.

A történteket többen is látták, és azonnal a sérült segítségére siettek. Egyikük a felvétel beküldőjeként így számolt be az esetről:

Többen is megálltunk, hogy segítsünk neki. Hatalmas szerencséjére sisak és testvédő is volt rajta, így csak kisebb horzsolással megúszta.

Bár a roller a baleset következtében teljesen használhatatlanná vált, a fiatal szerencsére sértetlenül felállt az esés után. Ez az eset egyértelművé tette: sisak nélkül az ütközés végzetes következményekkel járhatott volna.

A budaörsi baleset ismét megerősíti, mennyire fontos a megfelelő védőfelszerelés – különösen a sisak – használata a közlekedésben. Egy apró figyelmetlenség vagy kedvezőtlen körülmény is elég ahhoz, hogy súlyos sérülés történjen, a megfelelő felszerelés azonban életet menthet.