„Ott hevert a betonon” - Villamos elé száguldott a fiatal Kispesten, ezt meséltek a szemtanúk

Mentősök és rendőrök tucatja állta körbe az 50-es villamos megállóját Kispesten, az Üllői út és a Vécsey út sarkán, csütörtökön (február 26.) délután. Kiderült, hogy hátborzongató rollerbaleset történt: egy fiatal rolleres száguldott a monstrum elé, ami elütötte őt. Úgy tudjuk, hogy bár a rolleres túlélte a balesetet, életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A férfi egy villamos elé száguldott ki. Bár a fiatal férfi túlélte a rollerbalesetet, válságos állapotban vitték őt kórházba. Fotó: unsplash.com (illusztráció)

Rollerbaleset Kispesten: villamos elé száguldott a fiatal

Információink szerint a férfi tempósan hajtotta a rollerét, amikor a villamos elé száguldott, a szerelvénynek pedig már esélye sem volt időben fékezni.

A szemtanúk szerint a baleset másodpercei borzalmasak voltak: a fiatal férfi először nekicsapódott a villamos elejének, ahol betörte a szélvédőt, majd több tíz méter zuhanás után a halálosan kemény betonra csattant.

Az arra járó gyalogosok rémülten nézték végig a történteket, az eset után többen is azonnal odarohantak a betonon elterülő fiatalhoz, míg mások a villamosról ugrottak le és szaladtak segíteni. Bár a férfi életveszélyesen megsérült, életben volt, amikor odaért a segítség:

A roller ott hevert a betonon, meg a fiatal srác is. Ha jól tudom, életben volt, de nagyon csúnyán megsérült. Amekkorát esett, az is csodaszámba megy, hogy még él, valószínűleg mindenét összetörte

– mondta egy arra járó nő. Hamarosan több rendőr és mentő is érkezett a helyszínre, a mentősök azonnal a sérülthöz siettek. Úgy tudjuk, hogy állapota ekkor már válságos volt, már a helyszínen újra kellett éleszteni. A szemtanúk szerint azonban sikerült megmenteni: életben volt, amikor végül a mentőbe helyezték és megindultak vele a kórház felé.

A járókelők elmondták, hogy a villamost is egy fiatal férfi vezette, aki szintén sokkot kapott a történtek után:

Szegény srác is teljesen ki volt borulva, ami érthető. Ő már itt nem tehetett semmit, mégis elgázolt egy másik fiatalt. Nagyon sajnálom mindkettőjüket

– magyarázta a nő. Azt, hogy hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.