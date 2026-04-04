„Nem bírják tovább a tüdőim” – Saját haláltusáját közvetítette a kórházból a 22 éves fiú, az orvosok csak legyintettek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 07:30
Saját ágyában fulladt meg egy 22 éves fiatal, miután az orvosok pánikrohamnak hitték a haláltusáját. Kyle az utolsó perceiben még üzent az apjának, de a segítség már későn érkezett.
A fiatal ausztrál melós, Kyle Gallagher rémálma egy korábbi ütközéssel kezdődött, ahol súlyos agysérülést szenvedett. Bár úgy tűnt, túl van a nehezén, július elején kínzó fájdalmak törték meg a felépülését, ezért kénytelen volt visszatérni a brisbane-i klinikára. A családja az utolsó pillanatig bízott a gyógyulásban, hiszen az orvosok teljes felépülést ígértek. Kyle azonban legbelül érezte: valami végzetes hiba történt. A sérülései miatt sokszor azt sem tudta, mi történik vele, csak annyit kérdezgetett a mostohaanyjától: „Miért fáj mindenem?”

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Agysérülésnek hitték a fulladást

Kyle állapota rohamosan romlani kezdett, levegő után kapkodott, de a kórházban nem hittek neki. Azt gondolták, csak az agysérülése miatt zavart, vagy pánikroham gyötri. A fiú ekkor vette a kezébe a telefonját, és utolsó erejével az apjának, Mattynek küldött sms-t:

Kell valami, ami segít lélegezni. Nem adnak semmit, és már nem bírom sokáig

– írta a halálosan rémült fiatal.

A család hiába könyörgött az ápolóknak, hiába próbálták elérni, hogy vizsgálják felül az ellátását, falakba ütköztek. Az orvosok szerint Kyle „felnőtt ember volt, aki képes dönteni magáról”, így nem hallgattak a hozzátartozókra.

Egy végzetes hiba és a néma segélyhívás

A Daily Mail cikke szerint, a tragédia éjszakáján Kyle még egyszer megpróbált segítséget kérni: az ágyából hívta fel az édesanyját, Christinát. Az asszony azonban aludt, és nem vette fel a telefont. Mire reggel meglátta a nem fogadott hívást, már csak a fia halálhírét közölték vele.

A vizsgálat során kiderült: a kórház óriásit hibázott. Bár készült CT-vizsgálat, ami kimutatta, hogy a fiú légcsöve kritikusan beszűkült és elfertőződött, a szakorvosok egyszerűen figyelmen kívül hagyták a radiológus figyelmeztetését. A halottkém jelentése szerint Kyle ma is élne, ha egy egyszerű gégemetszést vagy intubálást elvégeznek rajta.

Miért halt meg? Miért? Tudta, hogy meg fog halni, ezért próbált minket elérni!

– zokogta az édesapa a híradónak.

A kórház azóta közleményben kért elnézést és a procedúrák szigorítását ígéri, de ez már nem hozza vissza a 22 éves fiút, akit a rendszer és a közöny küldött a sírba.

 

 

