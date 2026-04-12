„Igazi angyalként távozott” – Saját életét áldozta fel gyermekeiért a hős édesapa

A tragédia a Juno Beach-en történt, ahol a család felhőtlenül élvezte a pihenést. A nyugalom azonban pillanatok alatt szertefoszlott, amikor a víz alattomos sodrása elragadta Ryan Jennings két gyermekét. A 12 éves nevelt fiát és 9 éves kislányát a szemtanúk szerint az önfeláldozó apa még biztonságba tudta juttatni, sőt, lányát addig tartotta a víz felett, amíg megérkezett a segítség.

„Az utolsó pillanatig küzdött a hullámokkal az önfeláldozó apa, hogy megmentse gyermekei életét a floridai partoknál"

Az apa ereje azonban elfogyott, a hullámok kioltották az életét. Gyászoló felesége, Emily azóta is próbálja feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget.

Az utolsó ajándéka az volt számomra, hogy élve adta vissza a gyermekeimet

– fogalmazott az anya, aki szerint férje a család igazi hőse volt.

Mindent odaadott a családjáért az önfeláldozó apa

Emily a Facebookon osztotta meg közös életük legszebb emlékeit, mert ragaszkodott hozzá, hogy férje történetét az ő szavai alapján ismerje meg a világ. Felidézte, hogyan ismerkedtek meg: Ryan már az első randevúra süteményt vitt Emily kisfiának, és onnantól kezdve minden nehézségben ott állt mellettük. Amikor a nő egy tűzesetben elveszítette az otthonát, a férfi gondolkodás nélkül befogadta őket.

Ryan legnagyobb szerelme a gyerekei és én voltunk. Mindig annyira büszke volt ránk

– írta az özvegy, kiemelve, hogy férje a nevelt fiát is sajátjaként szerette, függetlenül attól, ki mit mondott.

Tragédia a boldogság kapujában

A történet azonban még a vártnál is fájdalmasabb. Emily ugyanis elárulta: nem sokkal a tragédia előtt tudták meg, hogy úton van a negyedik gyermekük. A baba már soha nem ismerheti meg az apját, aki nemcsak otthon, hanem a közösségében is példakép volt. Ryan ugyanis szabadidejében sportot oktatott a környékbeli fiataloknak, és rengeteg embernek segített a függőségből való felépülésben is – írja a People.

Az összefogás ereje most megmutatkozott: a család számára indított gyűjtésen már több mint 230 000 dollár (kb. 84 millió forint) jött össze, hogy segítsék az egyedül maradt anyát.

Természetesen Ryan hősies módon hagyta el ezt a világot. Nem is volt más út egy olyan földi angyal számára, mint ő. Ryan igazi angyalként távozott, de tovább él minden életben, amit megérintett. Mindig ő marad a férjem, és mindig ő lesz az apukájuk

– zárta sorait a gyászoló asszony.