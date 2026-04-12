Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

„Igazi angyalként távozott” – Saját életét áldozta fel gyermekeiért a hős édesapa

önfeláldozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 21:30
szeretetözvegycsaládapa
A családapa nem teketóriázott, amikor látta, hogy gyermekeit elnyeli a tenger: utánuk vetette magát, kimentette őket, de a partra már nem jutott ki élve. Özvegye most szívszorító sorokkal búcsúzik élete szerelmétől.
Bors
A szerző cikkei

A tragédia a Juno Beach-en történt, ahol a család felhőtlenül élvezte a pihenést. A nyugalom azonban pillanatok alatt szertefoszlott, amikor a víz alattomos sodrása elragadta Ryan Jennings két gyermekét. A 12 éves nevelt fiát és 9 éves kislányát a szemtanúk szerint az önfeláldozó apa még biztonságba tudta juttatni, sőt, lányát addig tartotta a víz felett, amíg megérkezett a segítség.

„Az utolsó pillanatig küzdött a hullámokkal az önfeláldozó apa, hogy megmentse gyermekei életét a floridai partokná Fotó: NBC News/Youtube.com

Az apa ereje azonban elfogyott, a hullámok kioltották az életét. Gyászoló felesége, Emily azóta is próbálja feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget.

Az utolsó ajándéka az volt számomra, hogy élve adta vissza a gyermekeimet

– fogalmazott az anya, aki szerint férje a család igazi hőse volt.

Mindent odaadott a családjáért az önfeláldozó apa

Emily a Facebookon osztotta meg közös életük legszebb emlékeit, mert ragaszkodott hozzá, hogy férje történetét az ő szavai alapján ismerje meg a világ. Felidézte, hogyan ismerkedtek meg: Ryan már az első randevúra süteményt vitt Emily kisfiának, és onnantól kezdve minden nehézségben ott állt mellettük. Amikor a nő egy tűzesetben elveszítette az otthonát, a férfi gondolkodás nélkül befogadta őket.

Ryan legnagyobb szerelme a gyerekei és én voltunk. Mindig annyira büszke volt ránk

– írta az özvegy, kiemelve, hogy férje a nevelt fiát is sajátjaként szerette, függetlenül attól, ki mit mondott.

Tragédia a boldogság kapujában

A történet azonban még a vártnál is fájdalmasabb. Emily ugyanis elárulta: nem sokkal a tragédia előtt tudták meg, hogy úton van a negyedik gyermekük. A baba már soha nem ismerheti meg az apját, aki nemcsak otthon, hanem a közösségében is példakép volt. Ryan ugyanis szabadidejében sportot oktatott a környékbeli fiataloknak, és rengeteg embernek segített a függőségből való felépülésben is – írja a People.

Az összefogás ereje most megmutatkozott: a család számára indított gyűjtésen már több mint 230 000 dollár (kb. 84 millió forint) jött össze, hogy segítsék az egyedül maradt anyát.

Természetesen Ryan hősies módon hagyta el ezt a világot. Nem is volt más út egy olyan földi angyal számára, mint ő. Ryan igazi angyalként távozott, de tovább él minden életben, amit megérintett. Mindig ő marad a férjem, és mindig ő lesz az apukájuk

– zárta sorait a gyászoló asszony.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
