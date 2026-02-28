„Erre nem számítottunk” – rekordot döntött újszülöttje méretével egy anyuka

Egy New York-i anyuka nem hitt a szemének, amikor gyermeke rekordot döntött azzal, hogy majdnem kétszer akkora volt, mint egy átlagos újszülött.

Rekordot döntött a baba / Illusztráció: Freepik.com

Mindenkit meglepett az újszülött mérete

Terrica és Shawn bár számítottak arra, hogy nem lesz kicsi a gyermekük, ám Shawn Jr. január 31-én így is lokkolta a Cayuga Medical Center dolgozóit. A kórház bejelentette, hogy ő a legnagyobb baba, aki valaha az ithacai intézményben született - mintegy 5,9 kilogrammal jött világra.

Már 3-6 hónapos pelenkát és ruhát hord. Olyan érzés, mintha egyből egy három hónapos babára ugrottam volna

- mondta az anyuka.

A kórház által megosztott képen Shawn Jr. éppen Margot mellett pózol, aki Chloe és Viktor lánya. A két baba egy napon született.

Igazán elbűvölő volt, és jó emlékeztető arra, hogy a babák mindenféle formában és méretben léteznek

- mondta Chloe, hozzátéve, hogy Shawn Jr. még érdekesebbé tette a saját szülési élményét is.

A kórház közölte: teljes megtiszteltetés számukra, hogy ilyen különleges gyermekek világra jövetelénél asszisztálhatnak, és részesei lehetnek a családok fontos pillanatainak. A Guinness Rekordok Könyve szerint a valaha feljegyzett legnehezebb baba 1955-ben született Olaszországban, 11 kilogrammal – írja a New York Post.