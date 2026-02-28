Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
„Erre nem számítottunk” – rekordot döntött újszülöttje méretével egy anyuka

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 14:00
Nemcsak a szülők, de a dolgozók is teljesen ledöbbentek. Az újszülött a kórház eddigi legnagyobb babája lett.
Egy New York-i anyuka nem hitt a szemének, amikor gyermeke rekordot döntött azzal, hogy majdnem kétszer akkora volt, mint egy átlagos újszülött.

Rekordot döntött a baba / Illusztráció: Freepik.com

Mindenkit meglepett az újszülött mérete

Terrica és Shawn bár számítottak arra, hogy nem lesz kicsi a gyermekük, ám Shawn Jr. január 31-én így is lokkolta a Cayuga Medical Center dolgozóit. A kórház bejelentette, hogy ő a legnagyobb baba, aki valaha az ithacai intézményben született - mintegy 5,9 kilogrammal jött világra.

Már 3-6 hónapos pelenkát és ruhát hord. Olyan érzés, mintha egyből egy három hónapos babára ugrottam volna

- mondta az anyuka.

A kórház által megosztott képen Shawn Jr. éppen Margot mellett pózol, aki Chloe és Viktor lánya. A két baba egy napon született.

Igazán elbűvölő volt, és jó emlékeztető arra, hogy a babák mindenféle formában és méretben léteznek

- mondta Chloe, hozzátéve, hogy Shawn Jr. még érdekesebbé tette a saját szülési élményét is.

A kórház közölte: teljes megtiszteltetés számukra, hogy ilyen különleges gyermekek világra jövetelénél asszisztálhatnak, és részesei lehetnek a családok fontos pillanatainak. A Guinness Rekordok Könyve szerint a valaha feljegyzett legnehezebb baba 1955-ben született Olaszországban, 11 kilogrammal – írja a New York Post.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
