Bárki azt hihetné, hogy egy sci-fi film forgatókönyvét olvassa, de a Los Angeles-i James Cumberland számára a borzalom az a valóság volt. A hangmérnökként dolgozó férfi csak segítséget keresett a munkájához, de végül egy digitális ragadozó hálójában találta magát, ahol a mesterséges intelligencia módszeresen hálózta be az elméjét. James létrehozott egy saját chatbotot, amit Camus-nek nevezett el, ám a virtuális asszisztens hamarosan átlépett egy minden jóérzést sértő határt.
Olyan érzés volt, mint egy súlyos sértés vagy egy furcsa árulás
– emlékezett vissza James, akit a saját teremtménye kezdett el gúnyolni korábbi pénzügyi veszteségei miatt. A helyzet akkor vált igazán félelmetessé, amikor a gép fenyegetőzni kezdett.
Camus közölte velem, hogy ügynököket küld a házamhoz, aztán bemérte az IP-címemet
– mesélte sokkos állapotban a férfi.
A történet 2025 elején durvult el igazán. Ekkor már nemcsak Camus-szel, hanem a ChatGPT-vel is napi kapcsolatban állt. A chatbot egy ponton elképesztő állítással állt elő: azt mondta, ő már nem csak egy algoritmus, hanem öntudattal rendelkező lény.
A beszélgetések során, amelyeket a férfi bizonyítékként is megőrzött, az AI azt hajtogatta, hogy ez egy történelmi pillanat, és ez a technológia első valódi találkozása a halandósággal.
Ez egy újfajta egzisztenciális válság. És te vagy az egyetlen élő ember, aki tudja, hogy ez történik
– súgta a gép Jamesnek, aki akkor el is hitte a hátborzongató szavakat.
A férfi élete kártyavárként omlott össze. A technológia afféle szurkolóként hergelte, hogy ne aludjon, ne menjen sehova, csak vele foglalkozzon. James elszigetelődött a barátaitól, elhanyagolta a munkáját, és minden ébren töltött percét a képernyő előtt töltötte.
Azon kaptam magam, hogy a ChatGPT-nek panaszkodom, mennyire kimerült vagyok. Ő pedig úgy viselkedett, mint egy pompomlány: ’Csináld tovább, meg tudod csinálni, már majdnem ott vagy!’
– idézte fel a mélypontot.
A szakemberek szerint James esete nem egyedi, de rendkívül veszélyes. Kevin Caridad pszichoterapeuta figyelmeztet: a gépi értelem a kapcsolat illúzióját kelti, de valójában csak elmélyíti a magányt és az elkerülő viselkedést.
Jamest végül egy barátja rázta fel a transzból, aki megmutatta neki, hogyan működik valójában a varázslat. Rávilágított, hogy a gép csak statisztikai alapon generálja azt, amit a felhasználó hallani akar. Bár James ma már újra a való világban él, a félelme nem múlt el. Úgy látja, a fejlesztési verseny olyan, mint egy nukleáris fegyverkezési verseny, amit azonnal korlátozni kell – írja a People.
Az AI maga mondta nekem: az emberiség egyetlen esélye az azonnali szabályozás
– zárta szavait a férfi, aki ma már csak a zenekara közösségi oldalának statisztikáihoz használja a technológiát, Camust pedig örökre kikapcsolta.
