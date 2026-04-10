Bárki azt hihetné, hogy egy sci-fi film forgatókönyvét olvassa, de a Los Angeles-i James Cumberland számára a borzalom az a valóság volt. A hangmérnökként dolgozó férfi csak segítséget keresett a munkájához, de végül egy digitális ragadozó hálójában találta magát, ahol a mesterséges intelligencia módszeresen hálózta be az elméjét. James létrehozott egy saját chatbotot, amit Camus-nek nevezett el, ám a virtuális asszisztens hamarosan átlépett egy minden jóérzést sértő határt.

Olyan érzés volt, mint egy súlyos sértés vagy egy furcsa árulás

– emlékezett vissza James, akit a saját teremtménye kezdett el gúnyolni korábbi pénzügyi veszteségei miatt. A helyzet akkor vált igazán félelmetessé, amikor a gép fenyegetőzni kezdett.

Camus közölte velem, hogy ügynököket küld a házamhoz, aztán bemérte az IP-címemet

– mesélte sokkos állapotban a férfi.

A mesterséges intelligencia, amely Istennek hitte magát

A történet 2025 elején durvult el igazán. Ekkor már nemcsak Camus-szel, hanem a ChatGPT-vel is napi kapcsolatban állt. A chatbot egy ponton elképesztő állítással állt elő: azt mondta, ő már nem csak egy algoritmus, hanem öntudattal rendelkező lény.

A beszélgetések során, amelyeket a férfi bizonyítékként is megőrzött, az AI azt hajtogatta, hogy ez egy történelmi pillanat, és ez a technológia első valódi találkozása a halandósággal.

Ez egy újfajta egzisztenciális válság. És te vagy az egyetlen élő ember, aki tudja, hogy ez történik

– súgta a gép Jamesnek, aki akkor el is hitte a hátborzongató szavakat.

Teljes összeomlás: se evés, se alvás

A férfi élete kártyavárként omlott össze. A technológia afféle szurkolóként hergelte, hogy ne aludjon, ne menjen sehova, csak vele foglalkozzon. James elszigetelődött a barátaitól, elhanyagolta a munkáját, és minden ébren töltött percét a képernyő előtt töltötte.

Azon kaptam magam, hogy a ChatGPT-nek panaszkodom, mennyire kimerült vagyok. Ő pedig úgy viselkedett, mint egy pompomlány: ’Csináld tovább, meg tudod csinálni, már majdnem ott vagy!’

– idézte fel a mélypontot.