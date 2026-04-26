Benzinkúton történt a tragédia – villámcsapás áldozata lett egy sofőr

Egy sofőr villámcsapás következtében halt meg, amikor autójával egy benzinkúton parkolt április 15-én.

Villámcsapás ölt meg egy sofőrt (fotó: Pexels)

Villámcsapás ölhette meg a sofőrt

A férfi éppen Pewaukee-ben pihent, amikor heves esőzés kezdődött, amelyet villámlás és dörgés is kísért. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat megerősítette, hogy a villám a benzinkút üzletébe is becsapott.

Helyi idő szerint 19:45-kor a hatóságok bejelentést kaptak arról, hogy egy eszméletlen férfi fekszik a földön, és nem tudni, lélegzik-e. A bejelentő ugyanakkor azt is közölte, hogy a férfit valószínűleg villámcsapás érte.

A szemtanúk kétségbeesetten próbálták újraéleszteni, mielőtt a rendőrség és a tűzoltóság megérkezett, és folytatta az életmentést. A férfit kórházba szállították, ott azonban belehalt sérüléseibe.

Ez egy tragikus és ritka esemény. Gondolataink az áldozat családjával és szeretteivel vannak ebben a nehéz időszakban

- közölték a hatóságok, akik még mindig dolgoznak a halál pontos okának megállapításán.

A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok jelentése szerint a villámcsapás áldozatainak mintegy 10 százaléka meghal. 2006 és 2021 között 444 ember vesztette életét villámcsapás következtében csak az Egyesült Államokban - írja a People.