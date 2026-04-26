Mentőhelikoptert riasztottak egy etyeki óvodához, rohamot kapott egy gyerek

Rémisztő esetről számolt be a Tények, ugyanis kiderült, hogy a héten mentőhelikoptert kellett riasztani egy etyeki óvodához, miután az egyik gyermek feltehetőleg epilepsziás rohamot kapott.

Mentőhelikoptert kellett riasztani az óvodához / Illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Kedves Szülők!

Tájékoztatok mindenkit, hogy intézményünk egyik gyermeke feltehetőleg epilepsziás rohamot kapott. Mentő, háziorvos, mentőhelikopter értesítve lett. Kiérkezésükig

a megfelelő protokoll ellátásban részesült. Köszönöm kollégáim profi precíz hozzáállását !

Gyermeknek mielőbbi jobbulást kívánunk

– írta közösségi oldalán az óvoda.