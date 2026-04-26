Mentőhelikoptert riasztottak egy etyeki óvodához, rohamot kapott egy gyerek

Rémisztő esetről számolt be a Tények, ugyanis kiderült, hogy a héten mentőhelikoptert kellett riasztani egy etyeki óvodához, miután az egyik gyermek feltehetőleg epilepsziás rohamot kapott.
Kedves Szülők!
Tájékoztatok mindenkit, hogy intézményünk egyik gyermeke feltehetőleg epilepsziás rohamot kapott. Mentő, háziorvos, mentőhelikopter értesítve lett. Kiérkezésükig
a megfelelő protokoll ellátásban részesült. Köszönöm kollégáim profi precíz hozzáállását !
Gyermeknek mielőbbi jobbulást kívánunk
