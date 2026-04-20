36 évesen megvakulhat az anyuka, sosem láthatja újra pici gyermekét – "Már most is nehezen látom őt"

A 36 éves Kaylie Kelliher először tavaly augusztusban vette észre, hogy valami nincs rendben a látásával. Egy reggel arra ébredt, hogy a körülötte lévő világ „ködösnek” és homályosnak tűnik. Akkor még nem is gondolta, hogy hamarosan megvakulhat.

Bármikor megvakulhat a 36 éves anyuka

Lassan teljesen megvakul az anyuka

Először egy gyógyszertárban járt, ahol kötőhártya-gyulladásra gyanakodtak, és szemcseppet írtak fel neki. Ám állapota nem javult – sőt, folyamatosan romlott.

A fények vakítottak, és egy családi kempingezés során vettem észre igazán, hogy alig látok

– mesélte.

Szeptemberben végül optikushoz fordult, ahol sokkoló diagnózist kapott: gyors lefolyású szürkehályog, amely általában 60 év felett jelentkezik.

A szürkehályog a szemlencse elhomályosodásával járó állapot, amely homályos látást és látásvesztést okoz. Bár leggyakrabban idősebb korban alakul ki, ritka esetekben fiatalabbaknál is megjelenhet, különösen, ha valamilyen háttérben álló ok – például sérülés vagy korábbi műtét – is szerepet játszik.

Teljesen ledöbbentem. Azt mondtam: túl fiatal vagyok ehhez. Ő is megerősítette, hogy ez az én koromban egyáltalán nem normális

– idézte fel.

Az állapot odáig súlyosbodott, hogy ma már alig lát: nem tudja kivenni saját arcát a tükörben, nem tud tévét nézni, és gyakorlatilag a lakásába kényszerült.

„Még olyan apróságokat sem tudok megcsinálni, mint kifesteni a körmöm vagy kiszedni a szemöldököm.”

A látása extrém mértékben romlott: jobb szemén -12, bal szemén -11 dioptriát mértek, ami már súlyos rövidlátásnak számít és fennáll a teljes vakság veszélye.

Legnagyobb fájdalma, hogy nem láthatja újra kislányát

A legnehezebb számára az, hogy hétéves kislányát, Boe-t is alig látja.

Már most is nehezen látom őt. Nem tudom elvinni sehova, még buszra sem tudok felszállni vele. Ez túl veszélyes.

Testvére adománygyűjtést indított, hogy fedezni tudják a körülbelül 15 ezer fontos műtét költségét, amely visszaadhatná Kaylie látását – írja a Mirror.