Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

36 évesen megvakulhat az anyuka, sosem láthatja újra pici gyermekét – "Már most is nehezen látom őt"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 09:00
Egy londoni édesanya azt hitte, csupán ártalmatlan szemfertőzése van, ám hamar kiderült: ritka, gyors lefolyású szürkehályog alakult ki nála. A 36 éves nő látása drámaian romlik, és most attól tart, teljesen megvakulhat.

A 36 éves Kaylie Kelliher először tavaly augusztusban vette észre, hogy valami nincs rendben a látásával. Egy reggel arra ébredt, hogy a körülötte lévő világ „ködösnek” és homályosnak tűnik. Akkor még nem is gondolta, hogy hamarosan megvakulhat.

Bármikor megvakulhat a 36 éves anyuka
Bármikor megvakulhat a 36 éves anyuka
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Lassan teljesen megvakul az anyuka

Először egy gyógyszertárban járt, ahol kötőhártya-gyulladásra gyanakodtak, és szemcseppet írtak fel neki. Ám állapota nem javult – sőt, folyamatosan romlott.

A fények vakítottak, és egy családi kempingezés során vettem észre igazán, hogy alig látok

– mesélte.

Szeptemberben végül optikushoz fordult, ahol sokkoló diagnózist kapott: gyors lefolyású szürkehályog, amely általában 60 év felett jelentkezik.

A szürkehályog a szemlencse elhomályosodásával járó állapot, amely homályos látást és látásvesztést okoz. Bár leggyakrabban idősebb korban alakul ki, ritka esetekben fiatalabbaknál is megjelenhet, különösen, ha valamilyen háttérben álló ok – például sérülés vagy korábbi műtét – is szerepet játszik.

Teljesen ledöbbentem. Azt mondtam: túl fiatal vagyok ehhez. Ő is megerősítette, hogy ez az én koromban egyáltalán nem normális

– idézte fel.

Az állapot odáig súlyosbodott, hogy ma már alig lát: nem tudja kivenni saját arcát a tükörben, nem tud tévét nézni, és gyakorlatilag a lakásába kényszerült.
„Még olyan apróságokat sem tudok megcsinálni, mint kifesteni a körmöm vagy kiszedni a szemöldököm.”

A látása extrém mértékben romlott: jobb szemén -12, bal szemén -11 dioptriát mértek, ami már súlyos rövidlátásnak számít és fennáll a teljes vakság veszélye.

Legnagyobb fájdalma, hogy nem láthatja újra kislányát

A legnehezebb számára az, hogy hétéves kislányát, Boe-t is alig látja.

Már most is nehezen látom őt. Nem tudom elvinni sehova, még buszra sem tudok felszállni vele. Ez túl veszélyes.

Testvére adománygyűjtést indított, hogy fedezni tudják a körülbelül 15 ezer fontos műtét költségét, amely visszaadhatná Kaylie látását – írja a Mirror.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu