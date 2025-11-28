Folyamatosan dicsérték gyors fogyása miatt az édesanyát – senki sem tudta, hogy halálos betegség áll a háttérben

2022-ben Shaedra Byrd rengeteg dicséretet kapott gyors fogyása miatt. Jólesett neki, hiszen 38 évesen kétgyermekes anyuka volt, és rövid idő alatt 45 kilót adott le. Akkor még fogalma sem volt arról, mi áll a háttérben.

Az anyuka nem gondolta gyors fogyása, halálos betegség miatt történik

Fotó: Lee Charlie / Shutterstock

Az elfoglalt anyuka egy évvel korábban szülte meg második gyermekét, majd hirtelen erős hasi fájdalmak jelentkeztek nála. Nem gondolt semmi komolyra, egészen addig, amíg szinte egyik pillanatról a másikra 45 kilót nem fogyott.

Lánya akkor 5 éves volt és kézilabdacsapatban játszott, miközben egyéves fiáról is rengeteget gondoskodott. Shaedra egy ideig azt hitte, a sok teendő miatt fogyott le, ám orvosa végül 3. stádiumú vastagbélrákkal diagnosztizálta.

Azt mondták, hogy fogytam. Amikor a barátaid azt mondják: ‘Hé, csajszi, jól nézel ki’, nem gondolod, hogy ez valami egészségügyi dologra utalna. Azt hittem, talán csak jól csinálok valamit.

Fia születése után 122 kilót mutatott a mérleg, de amikor ez majdnem felére csökkent már enni sem tudott rendesen, és a mosdóba is alig tudott kijárni. Gasztroenterológusa tudta, hogy azonnal vastagbéltükrözést kell végezni, az eredmény pedig még rosszabb volt, mint amire számítottak.

Ez volt az oka a gyors fogyásnak

Azt mondták: 'nagyon-nagyon beteg vagy.' Elkezdtem sikítani, és a férjemet is ki kellett vinni.

A végbélben talált daganat miatt onkológushoz küldték. Bár kevés reményt kaptak, az orvos elmondta, jobb, hogy kiderült a rák, mintha tovább rejtve maradt volna.

A golflabda méretű tumort kemoterápiával zsugorították, majd sugárkezelést kapott, végül eltávolították a daganat maradékát. A kezelések alatt még tovább fogyott, mivel sem energiája, sem étvágya nem volt.

Shaedra egy évig élt sztómazsákkal, de ma már rákmentes. Bár percenként érzi úgy, hogy kell mosdóba mennie, és sokszor még mindig fáj a hasa, ezzel az állapottal élete végéig együtt kell élnie - írja az AOL.