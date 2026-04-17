,,A nemrég megözvegyült barátnőm megcsókolta a barátomat”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 21:30
Mindezt a saját házukban tette meg. A megözvegyült nő épp megágyazott neki, amikor barátnője fogta, magához rántotta a férfit, majd megcsókolta.

Barátnőjének gondolta azt a nőt, akivel pár éve megismerkedett egy bárban. Akkoriban még a barátnő férje is élt, de később megözvegyült.

Megözvegyült barátnője megcsókolta párját / Fotó: Goncalo Costa / Freepik.com/Illusztráció

A megözvegyült nő lecsapott barátnője pasijára

Nagyjából 50 kilométerre lakik egymástól az a két barátnő, akik öt évvel ezelőtt ismerkedtek meg. Ismerkedésük elején még mindketten kapcsolatban voltak, sőt, az egyik nő férjnél volt. 

A nő férje úgy egy éve elhunyt, így barátnője ajánlatot tett neki.

Nos, a férje körülbelül egy éve hunyt el, ezért felajánlottuk a feleségnek, hogy bármikor megszállhat nálunk a vendégszobában, ha erre jár, hogy ne kelljen sötétben vezetnie

- árulta el a Post tanácsadójának, Abby-nek a nő.

„Amikor legutóbb nálunk járt, kikezdett az élettársammal. Szörnyen flörtölős típus. Megragadta és megcsókolta őt, miközben én épp a vendégszobát készítettem össze neki.”

Természetesen a nőt azóta sem hívták meg, és már kényelmetlenül érzik magukat a jelenlététől is. „Talán ésszerűtlen vagyok?” - tanakodik. Szerinte hetven évesen már nem kéne ilyen problémákkal foglalkozniuk, de bűntudata van, nem tudja mit tegyen.

„Azért hívtad meg ezt a nőt, mert aggódtál, hogy éjszaka egyedül vezet, vagy azért, mert alkoholt fogyasztott? Ha az utóbbiról van szó, nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy belássuk: az impulzuskontrollja olyan szintre csökkenhetett, hogy kikezdett a pároddal.

Szerintem nem kellene szó nélkül hagynod az esetet. Ha megkérdezi, miért nem jöhet többé hozzátok vendégségbe, mondd meg neki, hogy amikor megragadta és megcsókolta a társadat, kellemetlen helyzetbe hozta őt, és kettőtöknek már nem fér bele ez a felállás. Ez az igazság” - mondja Abby a nőnek.

 

 

