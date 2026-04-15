Feketébe borult a futballvilág: a Real Madrid jelentette be a felfoghatatlan hírt

96 éves korában elhunyt a labdarúgás ikonikus alakja, José Emilio Santamaría, aki négy Európa-kupát (BEK-et) nyert a Real Madriddal.

Gyászol a Real Madrid: meghalt José Emilio Santamaría

Fotó: 123RF

A legendás középhátvédet kiváló védekező teljesítménye miatt „A Falnak” becézték a La Liga óriásánál, valamint az uruguayi és a spanyol válogatottban is, miután pályafutása során mindkettőben szerepelt. Példaértékű karrierje során az Espanyol edzője is volt, illetve irányította Spanyolországot az 1982-es világbajnokságon, valamint az 1982-es és 1986-os olimpián.

José Emilio Santamaría halálhírét a Real Madrid közleményében jelentette be.

A Real Madrid CF elnöke és igazgatótanácsa mély fájdalommal búcsúzik José Emilio Santamaríától, klubunk és a világ labdarúgásának egyik legnagyobb legendájától. A Real Madrid őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki feleségének, Norának, gyermekeinek – Nelsonnak, Norának, Beatriznak, Josénak, Silviának és Javiernek –, unokáinak, dédunokáinak, valamint minden rokonának, kollégájának és szerettének.

Santamaría Montevideóban született spanyol szülők gyermekeként. Hazájában, Uruguayban a Club Nacional de Football csapatával öt bajnoki címet nyert, mielőtt 1957-ben a Real Madridhoz szerződött. Kilenc szezont töltött a spanyol óriásnál, ahol 337 mérkőzésen négy Európa-kupát, egy Interkontinentális Kupát, hat La Liga-bajnoki címet és egy Király-kupát nyert – írja a Daily Star.