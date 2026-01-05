,,Lefeküdtem a barátom haverjával - izgalmas volt, de most zsarol engem”

Egy párkapcsolati tanácsadónak, Jane O'Gormannak vallotta be tettét egy nő, aki karácsony előtt nem sokkal óriási hibát követett el. Nem elég, hogy félrelépett, de az egyéjszakás kalandja miatt még zsarolja is a szeretője. Vajon ezt jelenti, hogy a tetteknek ára van?

A nőt zsarolja a szerető, és nem tudja, mit tegyen / Illusztráció: Freepik.com

Zsarolja őt a férfi, akivel félrelépett

A férfi nem más, mint párja haverja. A nő ráadásul azt állítja, nem teljesen érti, miért volt hűtlen.

„Karácsony előtt lefeküdtem a barátom haverjával. Hatalmas hiba volt. Nem is kedvelem, nemhogy vonzódnék hozzá. Nem tudom, miért tettem. Igen, egy buliban voltam és nagyon részeg, de ez nem mentség, ugye?” - olvasható a Daily Star-on.

A nő azt mondja, hogy egyik pillanatban még egy konyhaasztalon táncolt, a másikban meg már egymáson feküdtek egy paplan alatt egy üres szobában.

A szex sürgető, kielégítő és forró volt, de nem mondtunk egymásnak semmit. Az együttlét csak akkor ért véget, amikor a háztulajdonos berontott és kiutasított minket.

A dolog nem ért itt véget, mivel a férfi zsarolja őt. A férfi követelése szerint ha nem egyezik bele, hogy egy hotelszobában újraélik a szenvedélyes éjszaka pillanatait, fizetnie kell 300 fontot. Azonban ha nem hajtja végre egyiket sem, a szerető mindent elmond a barátjának, az sem érdekli, ha emiatt szakítanak. A nő azonban nem akarja elveszíteni párját...

A Daily Star tanácsadója, Jane a javaslatait azzal kezdi, hogy a zsarolás illegális, így nem teheti ezt a férfi.

„Először is, mondj el mindent a barátodnak. Fontos, hogy az igazság a te szádból hangozzon el, mert mások is voltak a bulin, és bármelyikük elárulhat téged. Tagadhatatlan, hogy szörnyen viselkedtél a bulin, és nem, az alkohol soha nem lehet mentség, a barátodnak joga van tudni az igazat. Semmi sem jogosítja fel a barátját arra, hogy megfélemlítsen, zsaroljon vagy pénzt követeljen tőled.”

Jane szerint lehet, hogy ezután már nem lesznek sokáig együtt, de mindenképpen fontos, hogy a férfi tudja azt is, milyen barátai vannak. Muszáj, hogy a családtagok és barátok megértsék, min megy keresztül, ezután pedig azt mondja Jane, hogy ideje átgondolni az életét és azt, hogy mennyit iszik.