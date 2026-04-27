Egy kisfiú álma Barcelonában teljesülhet: Márki Lacika esélyt kap a teljesebb életre

Lacika a családjával már megérkezett Spanyolország egyik legszebb városába, Barcelonába. Ez az út több volt, mint ezer kilométer repülés; ez egy mérföldkő egy gyermek életében. A műtétet megelőző napok a katalán fővárosban a család számára a kikapcsolódásról szólt. Márki Lacika szülei a műtét előtti napokban felejthetetlen élményeket akartak szerezni a gyereknek.
A szállodai szoba csendjében most minden apró mozdulat felértékelődik. Lacika, bár szavakkal nem tudja elmondani, csillogó szemével válaszol. Benne van ebben a tekintetben minden, amit az eddigi nyolc év alatt átélt. Az izmai most még feszülnek, a csontjai még fájón húzzák a testét, de a lelke már ott jár a műtőasztalon, ahol Nazarov doktor kezei várják.
Izgatottan várjuk a műtét napját. Előtte azonban szerettünk volna élményeket adni a gyerekeknek, ugyanis Lacika testvére is velünk van. A fiam, bár izgul, nagyon vidám, és élvezi a pezsgő spanyol város hangulatát
– meséli a Borsnak az édesanya, Márkiné Tóth Orsolya.
Kedd - április 28. - reggel pedig irány a klinika, és a műtét. Bízunk benne, hogy minden rendben lesz, és a beavatkozás után Lacika feszes izmai jobban fognak funkcionálni
– folytatja az édesanya, aki bízik benne, hogy gyermeke számára új időszámítás fog kezdődni.
A műtét órái alatt megáll az idő a család számára. Minden perc egy örökkévalóságnak tűnik majd, amíg a doktor ki nem lép a műtőajtón a megváltó hírrel: sikerült. Addig pedig marad a csendes várakozás, és az a rendíthetetlen bizalom a műtét sikerében.
