Szem nem marad szárazon: így „táncolt” az iskolai farsangon a súlyos beteg Márki Lacika, akire hamarosan újabb műtét vár Barcelonában

farsang
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 14:00
LacikaNazarov
Együtt sírt és nevetett az iskola. Bölcs László lámaként „táncolt” a budapesti kisfiú, akire hamarosan újabb műtét vár Barcelonában.

Miközben a legtöbb nyolcéves kisfiú a tavaszi szünetről álmodozik, a budapesti Márki Lacika életéért és első önálló lépéseiért küzd. A méhen belüli fertőzés miatt súlyos idegrendszeri sérülést szenvedett kisfiú nem beszél, és csak segítséggel képes lépegetni, de a szíve tele van életerővel. Nemrégiben László Láma, a bölcs jelmezével varázsolta el iskolatársait a farsangi bálon, ám az ünnepi pillanatok mögött ott van a feszült várakozás: áprilisban Barcelonában újra kés alá fekszik, hogy valóra váljon a család legnagyobb álma, és végre a saját lábán indulhasson el a világba.

László Láma
Márki Lacika bölcs László láma jelmezével varázsolta el iskolatársait a farsangi bálon, ám az ünnepi pillanatok mögött ott van a feszült várakozás: áprilisban Barcelonában újra kés alá fekszik
Fotó: olvasói fotó

Varázslat az iskolában: László Láma mindent elfeledtetett

A budapesti Mozgásjavító EGYMI falai között nemrégiben megállt az idő. Az SHF Tagozat folyosóit nevetés és színes selymek lepték el, hiszen egy különleges „világtalálkozóra” gyűltek össze a gyerekek. A farsangi forgatagban Amerika, Franciaország, a fagyos vidék és a Távol-Kelet követei is tiszteletüket tették. A nyolcéves gyermek a „László Láma, a bölcs” bőrébe bújva mutatta meg a világnak, hogy a betegség nem veheti el a gyerekkor örömét. Bár Lacika izmai a betegség miatt feszülnek, és minden mozdulat nehezére esik, aznap a jelmez és a közös játék feledtette a napi küzdelmeket.

Lacika nagyon élvezte a farsangot  Fotó: olvasói

Küzdelem a feszülő izmok ellen

A vidám maskara mögött azonban egy komoly küzdelem zajlik. Lacika az utóbbi időben hirtelen nagyot nőtt. Ez a fejlődés, ami más családnál örömhír, náluk újabb kihívást jelent: a feszes izomzat nem tudja követni a csontok növekedését, ami fájdalommal és az állapot romlásával fenyeget.

A család élete egy végeláthatatlan maraton. Hétfőtől csütörtökig az iskola speciális tagozatán fejlesztik, péntekenként pedig a BorsóPonton küzdenek minden egyes mozdulatért. „Itt először felkészítik az izmait az aktív tornára, majd támaszkodni, ülni, állni tanítják a kisfiunkat

– meséli az édesanya, Márkiné Tóth Orsolya. Lacika pedig bár elfárad, panasz nélkül tűri a megpróbáltatásokat, mert érzi: minden csepp izzadtság közelebb viszi a minőségi élethez.

Irány Barcelona: A remény ára 4900 euró

Már csak két hónap maradt a naptárban a nagy napig. Április végén a család Barcelonába utazik, ahol Nazarov doktor veszi át a stafétát. Ez lesz Lacika harmadik nagy műtéte, amelytől a szülők a csodát várják: azt, hogy kisfiuk végre képes legyen önállóan megtenni az első lépéseit.

A beavatkozás ára hatalmas teher: 4900 euró, amelyhez még az utazás és a szállás költségei is hozzáadódnak. A család azonban nem adja fel. A Lacikáért létrehozott alapítvány és az összefogás ereje már eddig is hegyeket mozgatott meg. Lacika pedig, aki bár szavakkal nem tudja elmondani, csillogó szemmel készül az útra. Tudja, hogy miután lehull a bölcs láma jelmeze, egy sokkal fontosabb szerep vár rá: a győztesé, aki legyőzi a saját korlátait.

Ha segíteni szeretnél Lacikának ITT tudod felvenni a családdal a kapcsolatot!

 

