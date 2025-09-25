Motorosok fogtak össze a Nazarov műtétre váró Márki Lacikáért

Méhen belüli fertőzés miatt szenvedett központi idegrendszeri sérülést a most 8 éves Márki Lacika, aki ennek következtében segítség nélkül nem tud járni: a végtagjai és az izomzata is nagyon feszes, ami kihat a mozgására. A gyermek sok mindent megért, de sajnos beszélni sem tud. A család egyetlen reménye arra, hogy Lacika állapota javuljon a nagyon költséges Nazarov műtét.

A Nazarov műtét jelenti Márki Lacika számára a reményt az önálló életreFotó: Bors/olvasói fotó

Számunkra gyermekünk fejlődése a legfontosabb. Ahhoz, hogy lábra tudjon állni, és önállóan megtegye az első lépéseit, csak egy költséges külföldi orvosi beavatkozás segíthet, ezért gyűjtésbe kezdtünk

– tudtuk meg a gyermek édesanyjától Márkiné Tóth Orsolyától, aki hozzátette, hogy szerencsére a közeli és távoli családjuktól, és a sorstársaktól is sok segítséget kapnak. Két éve létrehozták a Lacika Alapítványt, hogy elő tudják teremteni az anyagi keretet gyermekük fejlesztéseire, a segédeszközökre, valamit az orvosi beavatkozásokra.

Márki Lacika gyógyulásáért motoroznak

A Nazarov műtét jelenti Lacika számára a reményt az önállóbb, minőségibb életre. A gyermekünk az első beavatkozáson 2022 tavaszán át esett, amit 2024 januárjában egy második műtét követett. Mivel hirtelen nagyot nőtt a fiúnk, így szükséges lesz egy harmadik műtétre is, amit Balrcelonában végezne el Nazarov Doktor. Az általunk létrehozott jótékonysági licitcsoport erőfeszítéseinek hála, megközelítőleg három millió forintot sikerült összegyűjtenünk, ami fedezi a műtét árát valamint a repülőjegy és a szállás költségeit

– folytatja az édesanya, aki hozzáteszi, hogy szerencsére az eddigi orvosi beavatkozások sikeresek voltak, és ennek köszönhetően sokat javult Lacika állapota. A műtétet követő intenzív rehabilitáció is nagy terhet ró a családra, de szerencsére nincsenek egyedül a bajban. A rehabilitáció költségeinek előteremtésében a segítségükre sietett Brandt Viktor, az Álomszállító.

Fel szeretném hívni az emberek figyelmét Lacika családjának helyzetére, ezért kitaláltam, hogy jótékonysági eseményt szervezek. A motoros gurulás szeptember 27-én lesz Vácon. A motorosok fél 11-kor találkoznak Dunakeszin az Auchan parkolójában, és onnan együtt motorozunk át Vácra a székesegyházhoz, ahol adománygyűjtő tankot helyeznek ki a motoros hagyományoknak megfelelően, és így is lehet támogatni a családot

– zárja a beszélgetést az Álomszállító, aki bízik benne, hogy minél többen eljönnek az eseményre, és így hamarabb összejön a rehabilitáció ára, ami a család számítása szerint éves szinten kétmillió forintot jelent.

