36 évesen idősek otthonában él az a nő, aki függősége miatt utcára került, majd egy nap lebénulva ébredt

Erica Mays bár imádott szörfözni, táncolni és edzeni, most 36 évesen idősek otthonában él, miután egy nap lefeküdt aludni, majd arra ébredt, hogy teljesen lebénult.

Hogyan jutott el a lebénulásig Erica?

Erica 16 évesen már edzőként dolgozott, majd egy olasz étteremben haladt előre a ranglétrán, és végül vezetőhelyettes lett. Ennek ellenére függősége miatt nem tudott józan maradni, így hajléktalanná vált - később ez vezetett a bénulásához.

Egy híd alatt laktam, egy darab hungarocellen. Fogalmam sem volt, hogy fertőzés terjed a gerincemben.

Súlyos betegség vette rajta az uralmat: belázasodott, hidegrázásai voltak, és alig tudott járni. Három kilométert gyalogolt, hogy egy szállodába érjen, ahol lezuhanyozott, majd aznap jól aludt - ám reggelre már nem érezte a lábait.

Először azt hitte, csak elaludta őket. A barátjának azt mondta, tegye be a fürdőkádba, és a víz hőmérsékletével próbált játszani, hátha magához térnek, de semmi sem használt, így kórházba kellett szállítani. Ott egy öt centiméteres tályogot találtak, amely a gerincvelőjét nyomta. Ez a ritka, de súlyos állapot bénulást okozhat, ha nem kezelik időben.

Mire odaértem, mellkastól lefelé lebénultam, és a betegség egyre csak kúszott felfelé

- mondja.

Bár az orvosok azonnal megműtötték, ez nem javított az állapotán. Elmondásuk nélkül is tudta, milyen súlyos a helyzete, hiszen érezte. Később T6-os gerincvelő-sérülést diagnosztizáltak nála, miután a véráramában lévő MRSA átterjedt a gerincére, és tályogot okozott. Erica 2021-es bénulása óta idősek otthonában él, és elmondta soha nem gondolta volna, hogy így alakul az élete.

Most sokkal idősebb emberek veszik körül, ő pedig az egyik legfiatalabb az otthonban. Bár mindig is szabad életre vágyott, a függősége miatt a családjával való kapcsolata annyira megromlott, hogy végül az intézménybe került.

Amikor az első terápia nem segített, megpróbált véget vetni az életének. Ennek következtében egy újabb fertőzést kapott, amely nyolc hónapon át súlyosan rontotta az állapotát - amikor azonban egy másik intézménybe szállították, javulni kezdett a helyzete.