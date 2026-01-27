Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
"Túl elfoglalt voltam ahhoz, hogy mosdó szünetet tartsak - majdnem belehaltam"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 11:00
Egy fodrászt nyaralásán érte túl a kimerítő és zsúfolt beosztása. Először azt hitte csak napszúrást kapott, de hamar kiderült, hogy valójába két fertőzéssel küzd szervezete, amelyek mögött az elfelejtett mosdó szünetek állhatnak.

Egy szalon tulajdonos elárulta, hogy sűrű beosztása majdnem életét követelte, miután a kíméletlen 12 órás műszakok, és a kihagyott mosdó szünetek súlyos szepszist okoztak nála.

Súlyos fertőzést okoztak egy nőnél a kihagyott mosdó szünetek.
Halálos fertőzéshez vezettek az elfeledett mosdó szünetek

Justine McLellan júliusban kezdte rosszul érezni magát, miközben a törökországi Didimben található nyaralójuk medencéje mellett napozott, és eleinte azt hitte, napszúrást kapott, ezért bement lefeküdni. Azonban, amikor a kétgyermekes édesanyát a 40 fokos hőségben rázni kezdte a hideg, hasi fájdalmai lettek és görcsök törtek rá, a 39 éves férje, Fraser McLellan felismerte, hogy komolyabb a baj, és segítséget hívott.

Fáztam, miközben Törökország közepén voltam, 40 fokos hőségben. Reszketni kezdtem, majd görcsroham tört rám az ágyban. A férjem leszaladt a közeli bár üzemeltetőjéhez segítségért, ő hívta a kórházat. Borzalmasan fájt a hasam, és zavart voltam

- emlékezett vissza a 38 éves fodrász.

A skóciai Paisley-ből származó nőnél a kórházban vesefertőzést és szepszist diagnosztizálták, infúzióra kötötték, és antibiotikumokat kapott. Másnap reggelre azonban állapota csak rosszabb lett, vacogtak fogai és meg sem tudott mozdulni.

Az orvosok azt mondták, hogy két fertőzésem volt egyszerre: vesefertőzés és vérfertőzés. Négy éjszakát töltöttem a kórházban, és amikor kiengedtek, hét napra elegendő antibiotikummal küldtek haza.

Justine elárulta, hogy végtelenül hálás a kórházi dolgozóknak, akik megmentették az életét. Mindemellett történtek egy sokkal fontosabb dologra ébresztették rá. Most úgy gondolja, hogy a zsúfolt, egymást követő vendégekkel teli beosztása, amely miatt nem tudott rendszeresen mosdóba menni, vezetett a vesefertőzéshez és a szepszishez.

Azért betegedtem meg, mert dolgoztam, és nem jártam rendszeresen vécére pisilni, ez felment a veséimbe, majd átterjedt a véremre, és szepszist kaptam.

Elmondása szerint az iskola befejezte óta fodrászként dolgozik, és mindig is azt mondták neki, hogy akkor lesz sikeres, ha rengeteg időpontja van.

Folyamatosan 12 órás műszakokat csináltam, az évekig tartó hosszú napok a szék mögött teljesen tönkretették a testemet. A hátam tönkre ment, kimerült voltam, de mentem tovább, mert a fodrászok ezt teszik.

A megpróbáltatások után Justine úgy döntött, egészsége és családja érdekében visszavesz a munkából, így ma már kevesebb vendéget fogad, és több szünetet tart - írta a Mirror.

