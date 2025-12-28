"Ahogy fogy az időnk, másképpen élünk" - szívszaggató utolsó mondatok egy 3 gyermekes édesanyától

A háromgyermekes új-zélandi Kerry Bary négy héttel karácsony előtt elvesztette a bélrákkal vívott küzdelmét. A Bowel Cancer New Zealand által Bary családja nevében kiadott gyászjelentés szerint a nő november 29-én békésen hunyt el otthonában, szerető családja körében.
Odaadó feleség, szerető anya és nagymama volt, aki minden pillanatban örömét lelte unokájával. Melegsége, humora és nagylelkűsége betöltötte a körülötte élők életét. Amikor bélrákot diagnosztizáltak nála, Kerry ugyanazzal az őszinteséggel és bátorsággal fogadta a problémát, ami az életét meghatározta.
Nyíltan beszélt arról, hogyan változtatta meg a betegség – fizikailag, érzelmileg és abban, ahogyan átalakította a jövőjét –, de soha nem hagyta, hogy meghatározza őt. Ehelyett úgy döntött, hogy teljes mértékben és tudatosan él, és szorosan kötődik ahhoz, ami a legfontosabb. Saját szavaival élve: „Ahogy fogy az idő, másképp élünk. Nem halogatunk többé dolgokat. Fotókat készítünk. Hangosan nevetünk. Emlékeket teremtünk.” És pontosan ezt tette Kerry is.
Barátaival Rarotongára utazott, meglepte fiát egy különleges thaiföldi úttal, és összehozta tágabb családját egy régóta áhított fidzsi-szigeteki nyaralásra – egy olyan útra, amely tele volt nevetéssel, könnyekkel és olyan pillanatokkal, amelyeket mélyen megbecsült. Az egyik legnagyobb öröme az volt, hogy ott lehetett lánya eljegyzésének ünnepségén – egy olyan pillanat, amelyet közel őrzött a szívéhez.
Kerry az egyszerű örömökben is megtalálta a boldogságot. Egy régimódi lakókocsi, amit ő és férje, Rusty szeretettel felújítottak, a boldog helye lett – egy hely, ahol összepakolhattak, és spontán kalandokra indulhattak családjukkal és barátaikkal. A rák nem akadályozta meg abban, hogy teljes életet éljen. Nem hagyta, hogy elrabolja az örömét, a kíváncsiságát vagy a vidámságát.
Élete utolsó hónapjaiban Kerry Bary úgy döntött, hogy nyilvánosan megosztja történetét a Bowel Cancer New Zealand „Never Too Young” kampányának részeként.
„Nem együttérzésből tette ezt, hanem célja volt – hogy mások korábban felismerhessék a tüneteket, válaszokat követelhessenek, és elkerülhessék a családja fájdalmát” – áll a gyászjelentésben.
Bary üzenetében egyértelművé tette, hogy a bélrák nem csak az idősebb emberek betegsége, és hogy a fiatalokat komolyan kell venni, ha valami nincs rendben velük. Azt akarta, hogy az emberek tudják, hogy a korai felismerés életeket ment – és hogy a zavar, a félelem, vagy az, hogy azt mondják valakinek, hogy „túl fiatal”, soha nem lehet ok a hallgatásra.
Reménye egyszerű és erőteljes volt – hogy ha akár csak egyetlen ember is hamarabb segítséget kérne a szavai miatt, egy másik család megmenekülhet ettől a veszteségtől.
