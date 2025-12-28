"Ahogy fogy az időnk, másképpen élünk" - szívszaggató utolsó mondatok egy 3 gyermekes édesanyától

A háromgyermekes új-zélandi Kerry Bary négy héttel karácsony előtt elvesztette a bélrákkal vívott küzdelmét. A Bowel Cancer New Zealand által Bary családja nevében kiadott gyászjelentés szerint a nő november 29-én békésen hunyt el otthonában, szerető családja körében.

Odaadó feleség, szerető anya és nagymama volt, aki minden pillanatban örömét lelte unokájával. Melegsége, humora és nagylelkűsége betöltötte a körülötte élők életét. Amikor bélrákot diagnosztizáltak nála, Kerry ugyanazzal az őszinteséggel és bátorsággal fogadta a problémát, ami az életét meghatározta.

Nyíltan beszélt arról, hogyan változtatta meg a betegség – fizikailag, érzelmileg és abban, ahogyan átalakította a jövőjét –, de soha nem hagyta, hogy meghatározza őt. Ehelyett úgy döntött, hogy teljes mértékben és tudatosan él, és szorosan kötődik ahhoz, ami a legfontosabb. Saját szavaival élve: „Ahogy fogy az idő, másképp élünk. Nem halogatunk többé dolgokat. Fotókat készítünk. Hangosan nevetünk. Emlékeket teremtünk.” És pontosan ezt tette Kerry is.

Barátaival Rarotongára ​​utazott, meglepte fiát egy különleges thaiföldi úttal, és összehozta tágabb családját egy régóta áhított fidzsi-szigeteki nyaralásra – egy olyan útra, amely tele volt nevetéssel, könnyekkel és olyan pillanatokkal, amelyeket mélyen megbecsült. Az egyik legnagyobb öröme az volt, hogy ott lehetett lánya eljegyzésének ünnepségén – egy olyan pillanat, amelyet közel őrzött a szívéhez.

Kerry az egyszerű örömökben is megtalálta a boldogságot. Egy régimódi lakókocsi, amit ő és férje, Rusty szeretettel felújítottak, a boldog helye lett – egy hely, ahol összepakolhattak, és spontán kalandokra indulhattak családjukkal és barátaikkal. A rák nem akadályozta meg abban, hogy teljes életet éljen. Nem hagyta, hogy elrabolja az örömét, a kíváncsiságát vagy a vidámságát.

Élete utolsó hónapjaiban Kerry Bary úgy döntött, hogy nyilvánosan megosztja történetét a Bowel Cancer New Zealand „Never Too Young” kampányának részeként.

„Nem együttérzésből tette ezt, hanem célja volt – hogy mások korábban felismerhessék a tüneteket, válaszokat követelhessenek, és elkerülhessék a családja fájdalmát” – áll a gyászjelentésben.