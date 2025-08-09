Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
"Dóri csatlakozott az égiek kosárcsapatához" - meghalt a 12 éves szekszárdi kosárlabdázó

Fricsi Dóra
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 18:10
gyászkosárcsapat
Kedden, az iskolai edzés közben lett rosszul a 12 éves Fricsi Dóra. Mentőhelikopter szállította kórházba, de nem sikerült megmenteni az életét.

„Sajnálatos módon a szakszerű orvosi ellátás ellenére klubunk fiatal játékosának szervezete tegnap feladta a harcot. Tragikus ezt kimondani, de Dóri csatlakozott az égiek kosárcsapatához” – ezt szombaton jelentette be a Facebookon a szekszárdi kosárlabdacsapat. 

Fotó: Unsplash (illusztráció)

Náluk játszott az a 12 éves Fricsi Dóra, aki kedden egy iskolában, edzés közben lett rosszul: összeesett, majd leállt a szíve. A helyszínen sikerült újraéleszteniük a mentősöknek, majd mentőhelikopter szállította kórházba Budapestre, és bár szerdán úgy tűnt, hogy az állapota stabil, az életét végül nem sikerült megmenteni.

"Klubunk holnap (08.10.) este 8 órakor megemlékezést tart a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Drazsen Petrovics emlékfánál. Dóri egy cserfes, mindig vidám személyiség volt, a társaságának középpontja, ezért a családjának kérése az, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg, így emlékezzünk közösen gyertyagyújtás mellett egy olyan kivételes sportolónkra, aki közösségünkből rendkívüli módon fog hiányozni."

A Magyar Kosárlabda Szövetség azt közölte: a lány augusztus 5-én, edzésen lett rosszul, szívműködése leállt. „Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének segítségével megkezdte az újjáélesztést. A mentők öt percen belül a helyszínre értek és sikeresen stabilizálták az állapotát, ám szervezete a mai napon sajnos feladta a harcot” – írták.

