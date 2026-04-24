Több mint egy évig küzdöttek érte: hazatérhet a családjához a koraszülött csodababa

A Kentuckyban élő Savannah Jones terhessége kész rémálommá vált, amikor 2025 márciusában, alig 24 hetesen beindult nála a szülés. Koraszülött kisfia, Colsen Knox mindössze 680 grammal látta meg a napvilágot, az orvosok pedig akkor azt mondták az anyának, ha minden jól megy, három hónap múlva már otthon lehetnek. A három hónapból végül több mint egy év lett.

Több mint 400 nap után hazatérhet a koraszülött baba / Fotó: Pexels.com

Mosolyogva tűrte a kínokat a koraszülött kisbaba

A pici Colsen - aki több mint egy évet töltött az intenzív osztályon -, máris hatalmas csatán van túl. A teste ugyan apró volt, ám a küzdőszelleme óriási: 145 nap után lekerült a lélegeztetőgépről, és azóta már majdnem 10 kilót nyom.

Szurkálták, böködték, műtéteken esett át, de mióta eljutott abba a korba, hogy tud mosolyogni, folyamatosan fülig ér a szája

– mesélte el az édesanya. Savannah azt is bevallotta, fogalmuk sem volt, mi vár rájuk, amikor a koraszülött osztályra kerültek.

Egyszerűen csak belecsöppensz az egészbe. Ez olyasmi, amire soha nem gondoltunk a terhesség alatt, egészen addig, amíg benne nem találtuk magunkat a közepében.

A sors különös fintora, hogy miközben az elsőszülött fiú az életéért harcolt a kórházban, Savannah ismét teherbeesett a partnerértől, Christől. A kisebbik fiú, Everen Spencer már teljesen egészségesen, időre érkezett meg idén áprilisban. Így állt elő az a szívszorító helyzet, hogy a kisebbik gyerek hamarabb látta meg az otthonukat, mint a bátyja.

Baby Born at 24 Weeks Headed Home After 400 Days in the NICU. Now He Gets to Join His Little Brother, Who Was Born During His Stay https://t.co/EYGWfelsDZ — People Parents (@People_Parents) April 22, 2026

Ki sem merik mondani, hogy hazamennek

A család most végre az utolsó simításokat végzi, mielőtt májusban hazavihetik a kisfiukat, de a rettegés továbbra sem múlt el teljesen. Savannah annyira retteg attól, hogy a legutolsó pillanatban érkezik egy rossz hír, hogy titkos kódot találtak ki a hazatérésre.

Amint elkezdünk tervezni, mindig történik valami. Ezért csak annyit mondunk: elmegyünk az állatkertbe. Most már nagyon várjuk, hogy végre hazavihessük Colsent, és utána tényleg elmehessünk abba az állatkertbe

– mondta az édesanya.

Még a család megsegítésére indított adománygyűjtés is a „Colsen útja az állatkertbe (Haza!)” nevet kapta. A kisfiúnak jelenleg már csak néhány gyógyszerről kell leszoknia ahhoz, hogy több mint egy év után végre a családja körében lehessen az otthonukban – írja a People magazin.