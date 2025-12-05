Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Választanom kellett, az ikreim közül melyik maradjon életben"

ikerterhesség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 08:00
terhességkoraszülött
Lehetetlen döntést kellett hozni egy várandós anyának. Az orvosok közölték: az ikrei közül csak az egyik gyermek maradhat életben.

Mennyből a pokolba: ezt élte át az a fiatal édesanya, aki először azt tudta meg, hogy ikrei lesznek, később azonban boldogsága pillanatok alatt darabokra hullott, amikor az orvosok kijelentették: csak az egyik csöppség maradhat életben, és neki kell döntenie, hogy melyikőjüket mentsék meg.

Jenna Hutchison lehetetlen helyzetbe került: választania kellett, ikerlányai közül ki maradjon életben
Jenna Hutchison lehetetlen helyzetbe került: választania kellett, ikerlányai közül ki maradjon életben  Fotó: TikTok

Kegyetlen döntés: ikrei közül kellett volna választania az édesanyának

A Queenslandben élő, ausztrál Jenna Hutchison, valamint párja, Chris mérhetetlenül boldog volt, amikor megtudták, hogy ikreik lesznek, két kislány. A terhesség első heteiben minden rendben zajlott, aztán a 16. héten, egy rutinvizsgálat során aggasztó híreket közöltek a szakemberek: az egyik baba kevesebb tápanyaghoz jut. A 22. hétre a helyzet odáig romlott, hogy a dokik műtétet javasoltak. Azt tervezték, hogy a méhlepényét lézeresen operálják, hogy a vérellátást javítsák, valamint lecsapolják a 33 éves nőben eddigre már vészesen felgyülemlett folyadékmennyiséget, ami miatt az öthónapos terhes Jenna mindenórás kismamának tűnt. Amikor Jenna magához tért a beavatkozást követően, lesújtó hírt közöltek vele: a sebészek nem jártak sikerrel.

Amit ezután mondtak az orvosok, az még jobban sokkolta a kismamát és párját: azt javasolták ugyanis, hogy az egyik magzat feláldozásával meg lehetne menteni a másik életét.

Visszautasítottuk. A lányok okkal jöttek a világra együtt, nem választhattunk közülük

– magyarázta a The Sunnak Jenna, hozzátéve: az is gyötörte, hogy így mi lesz a picikkel.

"Az járt a fejemben, hogy hogy tudnék aludni, miközben tudom, hogy ők napról napra betegebbek?" 

Aztán a 24. héten újabb szörnyűség történt: megindult a szülés. A picik tavaly december 2-án, koraszöttként jöttek világra, császármetszéssel. A kis Lily Belle és Ivy Grace az első pillanattól kezdve túlélő, valódi harcos volt: noha a koraszülötteket jellemzően a világra jöttük pillanatában újra kell éleszteni, ők maguktól felsírtak, mindketten, noha egyenként csak fél-fél kilót nyomtak. Ezt követően 129 napot töltöttek el a gyermek intenzív osztályon, amit végül győztesen hagyhattak el. "Voltak napok, amikor azt hittem, nem élik túl. De minden apró győzelmet megünnepeltünk!" – árulta el.

A kislányok azóta túlvannak az első születésnapjukon. Mindketten egészségesek, koruknak megfelelő súllyal.

@jennahutchie A whole year later, so grateful and blessed 🎂 happy birthday Lily and Ivy #nicubaby #nicumom #nicustrong #nicujourney #nicunurse ♬ Ladyfingers - piano version - Harry Nicholson

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
