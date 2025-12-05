"Választanom kellett, az ikreim közül melyik maradjon életben"

Mennyből a pokolba: ezt élte át az a fiatal édesanya, aki először azt tudta meg, hogy ikrei lesznek, később azonban boldogsága pillanatok alatt darabokra hullott, amikor az orvosok kijelentették: csak az egyik csöppség maradhat életben, és neki kell döntenie, hogy melyikőjüket mentsék meg.
A Queenslandben élő, ausztrál Jenna Hutchison, valamint párja, Chris mérhetetlenül boldog volt, amikor megtudták, hogy ikreik lesznek, két kislány. A terhesség első heteiben minden rendben zajlott, aztán a 16. héten, egy rutinvizsgálat során aggasztó híreket közöltek a szakemberek: az egyik baba kevesebb tápanyaghoz jut. A 22. hétre a helyzet odáig romlott, hogy a dokik műtétet javasoltak. Azt tervezték, hogy a méhlepényét lézeresen operálják, hogy a vérellátást javítsák, valamint lecsapolják a 33 éves nőben eddigre már vészesen felgyülemlett folyadékmennyiséget, ami miatt az öthónapos terhes Jenna mindenórás kismamának tűnt. Amikor Jenna magához tért a beavatkozást követően, lesújtó hírt közöltek vele: a sebészek nem jártak sikerrel.
Amit ezután mondtak az orvosok, az még jobban sokkolta a kismamát és párját: azt javasolták ugyanis, hogy az egyik magzat feláldozásával meg lehetne menteni a másik életét.
Visszautasítottuk. A lányok okkal jöttek a világra együtt, nem választhattunk közülük
– magyarázta a The Sunnak Jenna, hozzátéve: az is gyötörte, hogy így mi lesz a picikkel.
"Az járt a fejemben, hogy hogy tudnék aludni, miközben tudom, hogy ők napról napra betegebbek?"
Aztán a 24. héten újabb szörnyűség történt: megindult a szülés. A picik tavaly december 2-án, koraszöttként jöttek világra, császármetszéssel. A kis Lily Belle és Ivy Grace az első pillanattól kezdve túlélő, valódi harcos volt: noha a koraszülötteket jellemzően a világra jöttük pillanatában újra kell éleszteni, ők maguktól felsírtak, mindketten, noha egyenként csak fél-fél kilót nyomtak. Ezt követően 129 napot töltöttek el a gyermek intenzív osztályon, amit végül győztesen hagyhattak el. "Voltak napok, amikor azt hittem, nem élik túl. De minden apró győzelmet megünnepeltünk!" – árulta el.
A kislányok azóta túlvannak az első születésnapjukon. Mindketten egészségesek, koruknak megfelelő súllyal.
