Még az orvosokat is sokkolta: Golflabda-méretű lett a kisfiú szeme

Egy ötéves brit kisfiú, Mason Hogg rendkívül ritka betegsége még az orvosokat is megdöbbentette, miután a szeme golflabda méretűre duzzadt.

A kisfiú szemére édesanyja sem ismert rá, a betegség egészen rendkívüli volt.

Fotó: Sarah Mckeown/GoFundMe

A kisfiú borzalmas betegségben szenved

A gloucesteri gyermeknél több meningeómát diagnosztizáltak: daganatokat találtak a szemei mögött, a koponyája tetején és alján, valamint a nyakában is. Édesanyja szerint az orvosok úgy vélik, Mason az első gyermek a világon, akinél ezek a daganatok ilyen elhelyezkedésben jelentkeztek. Ez jelentősen megnehezíti a kezelés megtervezését, jelenleg kiterjedt vizsgálatokat végeznek, beleértve a vér- és szövetminták elemzését is.

A problémát tavaly júliusban vették észre, amikor a kisfiú bal szeme kidülledt. Az állapota hónapok alatt romlott, majd MRI-vizsgálat után derült ki, hogy agydaganata van. A daganat nyomni kezdte a látóideget, így fennállt a veszély, hogy elveszíti a látását. Az orvosok végül idén januárban műtötték meg, és a koponyáján, az orrán és a szemén keresztül távolították el a daganat egy részét. Később újabb elváltozásokat is találtak a fül mögött és a nyakában.

Mason látása jelenleg erősen korlátozott, és nagy rá az esély, hogy a másik szemét is elveszíti. Ennek ellenére édesanyja szerint továbbra is vidám, érdeklődő kisfiú, aki szereti az életet. A család most abban reménykedik, hogy sikerül megőrizni a látását, miközben az orvosok világszerte próbálnak választ találni a különleges esetre. A család közben GoFundMe-oldalt is létrehozott, hogy tudják finanszírozni a kisfiú különleges kezelésének költségeit, tudta meg a Mirror.