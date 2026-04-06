Halálos diagnózissal szembesültek a szülők – három lányuk árván maradhat

Három lány szülei néznek szembe tragikus és kiszámíthatatlan jövővel, miután mindketten halálos diagnózissal szembesültek.

Cori Salazart 2023-ban agresszív pajzsmirigydaganattal diagnosztizálták. Kezelésen esett át, majd egy műtét során sikeresen eltávolították a daganatot.

Csupán hetekkel később férje, Zak orvosa észrevette, hogy valami nincs rendben a látóidegeivel. Ekkor 4. stádiumú glioblasztómát diagnosztizáltak nála, ami az agydaganat egy agresszív, jelenleg gyógyíthatatlan formája. Egy 8 centiméteres daganat volt az apuka agyában.

A most 40 éves Zak agyműtéten és kemoterápián esett át a rosszindulatú daganat miatt. Bár a pár állapota egy ideig stabilnak tűnt, 2025 februárjában egy vizsgálat kimutatta, hogy a szintén 40 éves Cori hasnyálmirigyében daganat formálódott. Ekkor ismét műtéten esett át az anyuka: eltávolították a lépét és a hasnyálmirigye egy részét.

A szülőknek három gyermekük van: a 6 éves Juniper, a 4 éves Delaney és a 3 éves Luna. Édesanyjuk így fogalmazott:

A gondolat, hogy nem leszek mellettük, vagy hogy mindketten elhagyjuk őket, nagyon ijesztő.

Novemberben egy MRI-vizsgálat során új daganatot találtak Zak agyában, ami miatt további hat hónap kemoterápiára volt szüksége. A szülők most leveleket írnak gyermekeiknek, mert attól tartanak, hogy nem lesznek már sokáig mellettük.

Egy levelet az első szakításukra, egy levelet a tizenhatodik születésnapjukra, egyet a napra, amikor elvégzik a középiskolát… Nem szívesen gondolok arra, hogy nem leszek ott

- mondta Cori.

Zak elmondta: a glioblasztómás közösségben soha nem tekinthetők a betegek rákmentesnek, mert a diagnózis szerint a kór gyógyíthatatlan. Ugyanakkor jelenleg jó hírnek örülhetnek, ugyanis az agyán lévő elváltozás eltűnt, és nincs szüksége kemoterápiára - írja a People.

Ezért mondja Cori, hogy napról napra haladnak: