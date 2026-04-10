Barátját próbálta megmenteni a vízesésnél – szörnyethalt a 7 éves kisfiú

Szívszorító tragédia rázta meg az észak-karolinai közösséget, miután egy hétéves kisfiú életét vesztette, miközben barátját próbálta megmenteni egy vízesésnél.

A kisfiú hősként halt meg

Abel Friday-Williams holttestét szerdán találták meg egy vízesés alatti tóban, a Bruce Meisner Park közelében. A hatóságokat nem sokkal este 7 óra előtt riasztották egy lehetséges fulladásos esetről. A seriffhivatal közlése szerint a kiérkező mentők egy víz alá merült kisfiút találtak, akit kórházba szállítottak, azonban az életét már nem tudták megmenteni.

A család szerint Abel egy barátjával és egy felnőtt kísérővel érkezett a területre, és feltételezhetően azért ment a vízbe, hogy segítsen a másik gyermeken.

Összetöri a szívemet, mert megmentette a barátját, de a saját életét elveszítette

– mondta a kisfiú nagynénje.

A hatóságok vizsgálják annak lehetőségét is, hogy a gyermek felügyelet nélkül tartózkodott a veszélyes területen. A helyszín egy szennyvízkezelő rendszerhez tartozó rész közelében található, amelyet nem a nyilvánosság számára alakítottak ki. A családtagok hangsúlyozták: a terület rendkívül veszélyes, és nagyobb figyelemre lenne szükség az ilyen helyek megközelítésével kapcsolatban.

Abel egy helyi általános iskola első osztályos tanulója volt, akit mindenki kedves, tisztelettudó és életvidám gyermekként ismert. Tanárai és ismerősei szerint mosolya és energiája mindenkit megérintett.

Ő volt az a kisfiú, aki minden reggel mosollyal lépett be az osztályterembe, és örömöt hozott magával

– emlékezett vissza egyik tanára.

A tragédia mély nyomot hagyott a családban és a közösségben is, ahol sokan gyászolják a kisfiút, aki hősiesen próbált segíteni másokon – írja a Daily Mail.