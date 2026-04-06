Íme, ezek a legszebb vonatutak Európában

Képzeld el: kint hófödte hegycsúcsok, bent egy pohár bor, és még három óra a végállomásig. Nem kell sietni, csak nézelődni és élvezni az utat. Ha ilyen élményre vágysz, a legszebb vonatutak Európában csak rád várnak.
A legszebb európai vonatutak között van nyolcórás alpesi kaland, húszperces norvég fjordélmény és tengerparti kisvasút is. Különböző országok, különböző tájak, de egy közös bennük: a látvány nem hagy közömbösen. Mutatjuk, melyik merre visz.
Ha valaha hallottál már „a világ legszebb vonatútjáról", ez az. A Bernina Express Chur városából indul, és négy óra alatt ér az olaszországi Tiranóba. Útközben az UNESCO által is védett tájak között halad – a teljes, 144 kilométeres vonalon 55 alagút és 196 híd van. A panorámaablakokon keresztül gleccsereket, hófödte falvakat és a Brusiói spirálviaduktot is láthatod. Az út legmagasabb pontja 2253 méter.
Rövid, de felejthetetlen. Húsz kilométer, egy óra – és mégis ez az egyik legmeredekebb vasút a világon normál nyomközön. Myrdaltól Flåmig a vonat 866 métert ereszkedik le, miközben vízesések, hegyi patakok és fjordok szegélyezik az utat. A szerelvény egy vízesésnél meg is áll, hogy kiszállhass és közelről élvezhesd a látványt.
Skócia egyik legvadabb vidékén halad végig ez a vonal Glasgow-tól egészen Mallaigig. Útközben tavak, kopár hegyoldalak, ősrégi erdők váltják egymást. A sok látványosság közül a Glenfinnan-viadukt a leghíresebb – a 21 ívű hidat a Harry Potter-filmekből ismerhetjük, alatta pedig a Loch Shiel tava csillog. Ugyanezen a vonalon jár április és október között a Jacobite gőzvonat is – egy vintage szerelvény, amellyel az út Fort William és Mallaig között igazán különleges élménnyé válik. Jegyet jó előre érdemes váltani rá.
Ez a jelző nem gúny, hanem büszkeség. A Glacier Express Zermattból indul – ahol induláskor a Matterhorn csúcsa köszön vissza az ablakból – és nyolc óra alatt ér St. Moritzba. Az út 291 kilométer, amelyen 91 alagút és 291 híd található. Az Oberalp-hágón 2033 méter magasságig kúszik fel a szerelvény, majd a Rajna-szurdokon halad keresztül, amelyet a „svájci Grand Canyonként" is emlegetnek.
A panorámaablakokat úgy tervezték, hogy semmi se takarja a kilátást. Fedélzeti étkezés is elérhető.
Nem kell nyolc órát ülnöd ahhoz, hogy felejthetetlen legyen az út. Az olasz Cinque Terre Express La Speziából Levantóba tart, útközben mind az öt tengerparti falunál megáll: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza és Monterosso al Mare állomásain. A teljes térség az UNESCO világörökség részét képezi. Szinte lélegzetelállító, ahogy az alagutak sora után egyszer csak felbukkan a Ligur-tenger és a sziklafalakra kapaszkodó, tarka házak sora. A falvak között ez a legkényelmesebb közlekedési mód.
Nézd meg Európa legszebb vonatútjait ezen a látványos videón:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.