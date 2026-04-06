Íme, ezek a legszebb vonatutak Európában

Európa legszebb vonatútjai arra emlékeztetnek, hogy az utazás élménye sokszor fontosabb, mint maga a megérkezés.

Az alpesi panorámáktól a norvég fjordokon át a skót vadonig változatos tájakon haladnak ezek az útvonalak, mindegyik egyedi látványvilágot kínál.

Legyen szó hosszú, lassú luxusutazásról vagy rövid, intenzív élményről, ezek a vonatutak új szintre emelik a klasszikus vonatozást.

Képzeld el: kint hófödte hegycsúcsok, bent egy pohár bor, és még három óra a végállomásig. Nem kell sietni, csak nézelődni és élvezni az utat. Ha ilyen élményre vágysz, a legszebb vonatutak Európában csak rád várnak.

Ezek a legszebb vonatutak Európában

A legszebb európai vonatutak között van nyolcórás alpesi kaland, húszperces norvég fjordélmény és tengerparti kisvasút is. Különböző országok, különböző tájak, de egy közös bennük: a látvány nem hagy közömbösen. Mutatjuk, melyik merre visz.

Bernina Express – ahol Svájc találkozik Olaszországgal

Ha valaha hallottál már „a világ legszebb vonatútjáról", ez az. A Bernina Express Chur városából indul, és négy óra alatt ér az olaszországi Tiranóba. Útközben az UNESCO által is védett tájak között halad – a teljes, 144 kilométeres vonalon 55 alagút és 196 híd van. A panorámaablakokon keresztül gleccsereket, hófödte falvakat és a Brusiói spirálviaduktot is láthatod. Az út legmagasabb pontja 2253 méter.

Flåm Railway – Norvégia leglátványosabb húsz kilométere

Rövid, de felejthetetlen. Húsz kilométer, egy óra – és mégis ez az egyik legmeredekebb vasút a világon normál nyomközön. Myrdaltól Flåmig a vonat 866 métert ereszkedik le, miközben vízesések, hegyi patakok és fjordok szegélyezik az utat. A szerelvény egy vízesésnél meg is áll, hogy kiszállhass és közelről élvezhesd a látványt.

West Highland Line – skót vadon és egy ismerős viadukt

Skócia egyik legvadabb vidékén halad végig ez a vonal Glasgow-tól egészen Mallaigig. Útközben tavak, kopár hegyoldalak, ősrégi erdők váltják egymást. A sok látványosság közül a Glenfinnan-viadukt a leghíresebb – a 21 ívű hidat a Harry Potter-filmekből ismerhetjük, alatta pedig a Loch Shiel tava csillog. Ugyanezen a vonalon jár április és október között a Jacobite gőzvonat is – egy vintage szerelvény, amellyel az út Fort William és Mallaig között igazán különleges élménnyé válik. Jegyet jó előre érdemes váltani rá.