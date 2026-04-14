„Ne kérdezd apát a múltról!” – Évtizedekig titkolta a magyar férfi, hogy több száz gyereket mentett meg Mengele karmaiból!

Ernő – vagy ahogy Izraelben ismerték: Zvi – Spiegel egyike volt azoknak a holokauszt túlélőknek, akik a háború utáni új életüket a felejtésre építették. Otthon, Tel-Avivban soha nem mesélt Auschwitzról. Gyermekei, Judith és Israel úgy nőttek fel, hogy az édesapjukra szinte rá sem szabad nézni, ha a múlt kerül szóba.

Úgy neveltek minket, hogy apánkra úgy tekintsünk, mint egy törékeny porcelánfigurára. Volt egyfajta néma szabály nálunk: apát nem kérdezzük a holokausztról

– emlékezett vissza Judith.

A falak 1981-ben dőltek le, amikor Judith férje egy élelmiszerbolt pénztáránál várakozva belelapozott a Life magazinba. A lapban a „halálgyáros” náci orvosról, Josef Mengeléről volt egy cikk, az egyik fotón pedig ott feszített az após, Ernő.

Spiegel bácsi, a gyerekek védelmezője a holokauszt alatt

Spiegel Ernőt 1944-ben, 29 évesen deportálták Magyarországról. Mivel ő maga is iker volt, és korábban katonaként szolgált, Mengele különleges feladatot bízott rá: ő lett az ikerfiúk felügyelője. A gyerekek csak Spiegel bácsinak hívták a férfit, aki az életét kockáztatva próbálta menteni őket a biztos pusztulástól.

Volt, hogy két fiú születési dátumát hamisította meg, hogy ikreknek tűnjenek és életben maradjanak. Máskor egy SS-tisztet kijátszva egyenesen Mengelénél lobbizott, hogy ne küldjék gázkamrába a legkisebbeket. Miközben őt magát is brutális kísérleteknek vetették alá, a gyerekeknek matekot és földrajzot tanított a barakkok árnyékában.

„Nem hittem a szememnek”

Amikor a magazin cikke nyomán kiderült az igazság, a család sokkot kapott. Nemcsak ők, hanem a világ minden táján élő túlélők is elkezdték keresni a bácsit, aki nélkül ma nem élnének.

Tízszer is elolvastam a cikket, hogy biztosan jól értem-e... Egyszerűen nem tudtam elhinni

– mondta Israel, Ernő fia.

A felszabadulás után a gyerekek valósággal könyörögtek neki, hogy ne hagyja ott őket. Spiegel Ernő pedig nem fordított hátat: egy 153 fős gyereksereget vezetett gyalog keresztül Európán, Magyarországon és Csehszlovákián át, amíg mindenkit biztonságba nem helyezett.