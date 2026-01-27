Őrangyal a pokolban: Dr. Perl Gizella abortusszal mentette meg az anyákat a holokauszt idején

Perl Gizella sikeres nőgyógyászként praktizált a korabeli Erdélyben, mielőtt nyíltan vállalt zsidó származása miatt 1944-ben a náci gépezet darabokra törte az életét. Abban az évben családjával együtt Auschwitzba deportálták, ahol aztán szinte rögtön elveszítette férjét, valamint a fiát. A képzett nőgyógyász életét azonban a hivatása megmentette és a hírhedt Mengele, azaz a „halál angyala” mellett kellett dolgoznia, a haláltábor kórházában. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy eszközök, gyógyszerek és érzéstelenítés nélkül kellett ellátnia a foglyokat – a holokauszt legsötétebb árnyéka alatt.

A holokauszt kegyetlenségét jól mutatja Perl Gizella története, aki nőgyógyászként került a haláltáborba. Fotó: Pixabay / Pexels

A holokauszt kegyetlensége

Egy olyan helyen, mint amilyen az auschwitzi koncentrációs tábor volt, a betegség egyet jelentett a halállal. Csakúgy, mint ahogyan a várandós állapot is. Amint a nácik rájöttek, hogy egy nő gyermeket vár

azonnal a gázkamrába küldték, vagy

Mengele szörnyű orvosi kísérleteinek vetették alá.

Perl Gizella emiatt hozta meg azt a döntést, amely aztán élete végéig kísértette, mégis igazi hőssé tette őt: elhatározta, hogy elhajtja a magzatokat, hogy ezzel legalább az anyák megmeneküljenek a biztos haláltól vagy a szenvedéstől. Éjszakánként, a barakkok mélyén, a sárban, puszta kézzel végezte el a beavatkozásokat – miközben kint az őrök járőröztek. Egyes becslések szerint ezzel több száz nőt mentett meg a krematóriumok lángjaitól vagy Mengele kegyetlen kísérleteitől.

Soha nem tudhatja meg a világ, hogy mit is jelentett számomra azokat a babákat elpusztítani

– emlékezett vissza egy későbbi interjúban Dr. Perl Gizella.



Perl Gizella könyve, amely az "Orvos voltam Auschwitzban" címet viseli.

Fotó: Wikipedia

Őrangyal a pokolban

Míg Mengele az emberség teljes hiányában végezte brutális kísérleteit a foglyokon, addig Perl doktornő titokban gyógyított. Olyan volt, mint egy őrangyal a pokol legmélyebb bugyraiban. Nemcsak orvos, hanem pszichológus és egyfajta anyafigura is lett emiatt a reményvesztett női foglyok számára. Az utolsó szalmaszál, amibe belekapaszkodhattak a halál torkában.

A nácik bukása és a haláltáborok felszámolása után Perl Gizella öngyilkosságot kísérelt meg, miután megtudta, hogy a családja nem élte túl a holokausztot. Később New Yorkba emigrált, ahol újra letette az orvosi vizsgákat, hogy aztán az egyik leghíresebb nőgyógyász váljon belőle és pályafutása során több ezer egészséges kisbabát segíthessen világra. Minden egyes születésnél azt mondta:

"Istenem, tartoztál nekem egy élettel."

Ezért fontos emlékezni 2026-ban is

Dr. Perl Gizella sorsa emlékeztet minket arra, hogy a holokauszt emléknapja nem csupán a számokról és a történelemkönyvekről szól, hanem sokkal többről: arról, hogy még a legsötétebb órákban is maradhatunk emberek az embertelenségben. Még akkor is, ha egy élet megmentése a legfájdalmasabb áldozattal jár…