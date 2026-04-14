"Csak barátok akartunk lenni" - Szerelmet talált a halálsoron egy nő, egy elítélthez fog feleségül menni

Halálsoron lévő elítélthez megy feleségül egy fiatal nő. Bár még sosem érintkeztek egymással - mindössze egy üvegfalon keresztül találkozhattak személyesen - olyan erős kapcsolat alakult ki kettejük között, hogy a házasság mellett döntöttek.

Tanulmányai során találkozott a halálsoron lévő férfivel, barátságból végül szerelem alakult

Halálsori esküvőre kerül sor

Nyíltan beszélt arról egy londoni nő Tiana Krasniqi, hogyan alakult ki kapcsolata a halálsoron lévő vőlegényével, James Broadnax-szal. A férfit április végén végezhetik ki Texasban, miután 2009-ben halálra ítélték, mert egy évvel korábban lelőtt két zenei producert, Stephen Swan-t és Matthew Butler-t egy stúdió előtt.

Broadnax több mint tíz éve van halálsoron, a pár ennek ellenére eljegyezte egymást, és a tervek szerint április 14-én össze is házasodnak. Tiana a brit This Morning című műsorban mesélte el történetüket. Elárulta, hogy eredetileg a tanulmányai miatt vette fel a kapcsolatot Broadnax-al, mivel mesterszakos képzésén a texasi halálsoron tapasztalható faji különbségeket vizsgálta.

A kapcsolat hamar személyes fordulatot vett, és a kezdeti beszélgetésekből mély érzelmek alakultak ki.

Sokan mondhatják, hogy nem töltöttem vele egyetlen napot vagy éjszakát sem, viszont, ha valakivel naponta hat-hét órát beszél az ember, együtt élitek meg a hullámvölgyeket, valamint a jobb pillanatokat is

– mondta. Hozzátette, hogy a férfi személyisége mellett az értékrendje is megfogta.

Sosem érintkeztek, mégis összeházasodnak

Tiana fontosnak tartotta megemlíteni, hogy egyikük sem romantikus céllal kezdte a kapcsolatot.

Azt mondta, hogy nem régiben elutasította a Legfelsőbb Bíróság, emiatt nem keres magának senkit sem. Én is azt gondoltam, hogy ez nem egy reális helyzet egy kapcsolathoz. Csak barátok akartunk lenni.

A barátság azonban néhány hónap alatt szerelemmé alakult.

A szerelmesek soha sem érintkezhettek egymással, Tiana csak üvegfalon keresztül találkozhatott a Broadnax-al, de még ennek ellenére is sor kerül az esküvőre, amelyet szigorú szabályok szerint tartanak meg. „Nagyon szigorúak a texasi előírások a halálsoron lévőkkel kapcsolatban: gyors, nagyjából 20 perces ceremónia lesz: egy eskető előtt mondjuk el a fogadalmainkat, és már vége is” – mondta.