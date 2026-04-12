Az 52 éves nő azt hitte, csak gyomorrontása van – aztán lesújtó diagnózist kapott

Egy korábban egészséges, aktív életet élő nő sokáig azt hitte, hogy egy egyszerű gyomorrontással küzd, később azonban kiderült, hogy súlyos betegséggel áll szemben.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A gyomorpanaszok után lesújtó volt a diagnózis

Az észak-írországi Marie McGrath a nyaralása után jelentkező panaszait egy utazás során összeszedett fertőzésnek tulajdonította. A vizsgálatok azonban egészen mást mutattak: egy kolonoszkópia során vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, annak ellenére, hogy nem tapasztalta a betegség tipikus tüneteit. Az 52 éves nő elmondása szerint „teljesen leblokkolt”, amikor az orvosok közölték vele, hogy „jelentős méretű és komoly aggodalomra okot adó” elváltozást találtak.

Azt gondoltam, ezt nem mondhatja nekem komolyan. Ez csak egy gyomorrontás

– idézte fel.

A vastagbélrák gyakori tünetei közé tartozik: a tartós székelési szokások megváltozása, a széklet állagának változása, gyengeség vagy fáradtság, megmagyarázhatatlan fogyás, tartós hasi fájdalom, vér a székletben vagy végbélvérzés, illetve az az érzés, hogy a bél nem ürül ki teljesen.

McGrath szerint az ő esetében azért derülhetett fény időben a betegségre, mert kezelőorvosa, Dr. Jonny Dillon maga is átesett vastagbélrákon. Az orvost 49 éves korában diagnosztizálták, és nem sokkal az 50. születésnapja után műtéten esett át – nála sem jelentkeztek egyértelmű tünetek.

A vastagbélrák fel sem merült bennem. Ha lett volna egy lista a tünetekről, egyiket sem pipáltam volna ki

– mondta McGrath.

A nő elmondta, nagyon megrémítette annak a gondolata, hogy a tüneteit akár félrediagnosztizálhatták volna. Jelenleg a szűrés 60 és 74 éves kor között érhető el a régióban, miközben más országokban – például az Egyesült Államokban – már 45 éves kortól ajánlják a vizsgálatokat.

Az egészségügyi hatóságok szerint folyamatban van a szűrőprogram bővítése, ugyanakkor ennek megvalósítását jelentős anyagi és kapacitásbeli kihívások nehezítik. A szakemberek hangsúlyozzák: bizonyos kockázati tényezők – például gyulladásos bélbetegség, családi halmozódás vagy genetikai szindrómák – esetén már fiatalabb korban is indokolt lehet a szűrés, írja a People.