A Grace klinika mentette meg az életét: A sorozatból tudta meg a 19 éves lány, hogy rákos

Amikor a 19 éves Patrycja Sobanska egy borsónyi csomót fedezett fel a nyakán, még nem sejtette, hogy az élete fenekestül felfordul. A fiatal lány hiába kért válaszokat az orvosoktól, úgy érezte, falakba ütközik. Miközben a szakemberek bonyolult orvosi szakkifejezésekkel dobálóztak, a lány fejében összeállt a kép – de nem a rendelőben hallottak, hanem a kedvenc sorozata, a Grace klinika alapján.

Patrycja a saját bőrén tapasztalta meg azt a drámát, amit korábban csak a Grace klinika epizódjaiban látott Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Amikor apukám megérkezett, az orvos közölte, hogy ez vagy limfóma, vagy szarkóma. Nem tudtam, mi az a szarkóma, de a limfómát ismertem, tisztán azért, mert néztem a Grace klinikát

– emlékezett vissza a lány a szörnyű pillanatra.

A felismerés villámcsapásként érte: „Akkor ez rák, ugye?” – tette fel a kérdést, miközben az orvosok továbbra sem merték kimondani a kegyetlen igazságot.

A Grace klinika segített neki túlélni a borzalmakat

Kiderült, hogy Patrycja agresszív Non-Hodgkin limfómával küzd. Míg a kórházi személyzet rideg és távolságtartó volt, a lány a tévéképernyőn látott történetekből merített erőt és tudást. A Grace klinika tizenkilenc évesen nem csupán szórakozás volt számára, hanem egyfajta túlélési útmutató, ami segített neki értelmezni a diagnózist, amit az orvosok képtelenek voltak emberi nyelven elmagyarázni – írja a brit Mirror.

Csak kerülgették a forró kását. Újra megkérdeztem, hogy ez rák-e, de ők csak annyit mondtak, vagy limfóma, vagy szarkóma. Elkezdtem guglizni, mert nem kaptam meg a szükséges információkat

– mesélte felháborodva Patrycja, aki szerint az empátia teljes hiánya jellemezte az első heteket.

„A vörös ördög” sem törte meg

A fiatal lány végül egy specializált egységbe került, ahol végre emberként kezelték. Itt kapta meg az „R-CHOP” néven ismert brutális koktélt, ami öt különböző gyógyszerből áll – köztük a hírhedt „vörös ördög” kemoterápiából.

A tünetek, amikre figyelned kell:

Duzzanat a nyirokcsomókban

Éjszakai izzadás

Sárgaság

A ma már 20 éves lány szerencsére egy teljes éve tünetmentes, és most azért kampányol, hogy az orvosok tanuljanak meg beszélni a betegekkel, főleg a fiatalokkal.

Amikor közölték, hogy limfómám van, olyasmit mondtak, hogy ez a típusú rák nem is olyan rossz. Semmi együttérzés nem volt bennük

– tette hozzá a lány, aki szerint egyetlen őszinte mondat is megváltoztathatta volna az egész borzalmas élményt.