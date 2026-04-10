A Grace klinika mentette meg az életét: A sorozatból tudta meg a 19 éves lány, hogy rákos

Amikor a 19 éves Patrycja Sobanska egy borsónyi csomót fedezett fel a nyakán, még nem sejtette, hogy az élete fenekestül felfordul. A fiatal lány hiába kért válaszokat az orvosoktól, úgy érezte, falakba ütközik. Miközben a szakemberek bonyolult orvosi szakkifejezésekkel dobálóztak, a lány fejében összeállt a kép – de nem a rendelőben hallottak, hanem a kedvenc sorozata, a Grace klinika alapján.
Amikor apukám megérkezett, az orvos közölte, hogy ez vagy limfóma, vagy szarkóma. Nem tudtam, mi az a szarkóma, de a limfómát ismertem, tisztán azért, mert néztem a Grace klinikát
– emlékezett vissza a lány a szörnyű pillanatra.
A felismerés villámcsapásként érte: „Akkor ez rák, ugye?” – tette fel a kérdést, miközben az orvosok továbbra sem merték kimondani a kegyetlen igazságot.
Kiderült, hogy Patrycja agresszív Non-Hodgkin limfómával küzd. Míg a kórházi személyzet rideg és távolságtartó volt, a lány a tévéképernyőn látott történetekből merített erőt és tudást. A Grace klinika tizenkilenc évesen nem csupán szórakozás volt számára, hanem egyfajta túlélési útmutató, ami segített neki értelmezni a diagnózist, amit az orvosok képtelenek voltak emberi nyelven elmagyarázni – írja a brit Mirror.
Csak kerülgették a forró kását. Újra megkérdeztem, hogy ez rák-e, de ők csak annyit mondtak, vagy limfóma, vagy szarkóma. Elkezdtem guglizni, mert nem kaptam meg a szükséges információkat
– mesélte felháborodva Patrycja, aki szerint az empátia teljes hiánya jellemezte az első heteket.
A fiatal lány végül egy specializált egységbe került, ahol végre emberként kezelték. Itt kapta meg az „R-CHOP” néven ismert brutális koktélt, ami öt különböző gyógyszerből áll – köztük a hírhedt „vörös ördög” kemoterápiából.
A tünetek, amikre figyelned kell:
A ma már 20 éves lány szerencsére egy teljes éve tünetmentes, és most azért kampányol, hogy az orvosok tanuljanak meg beszélni a betegekkel, főleg a fiatalokkal.
Amikor közölték, hogy limfómám van, olyasmit mondtak, hogy ez a típusú rák nem is olyan rossz. Semmi együttérzés nem volt bennük
– tette hozzá a lány, aki szerint egyetlen őszinte mondat is megváltoztathatta volna az egész borzalmas élményt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.